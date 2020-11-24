Как хоронят умерших от COVID-19: Присыпают ли хлоркой тела покойных, ответил главный патологоанатом региона Надеев

В ритуальной службе Бердска рассказали, что все процедуры с покойными проводят в морге. К ним умершие поступают в закрытых гробах и их даже не разрешают заносить в прощальный зал. Родственники могут попрощаться, только если позволяет погода.

Пересыпают ли хлоркой погибших от COVID-19?

Как обрабатывают пакеты с погибшими от коронавируса, пересыпают ли хлоркой? Напомним, в двух герметичных пакетах и закрытом гробу хоронят погибших от коронавируса в Бердске. Директор ритуальной компании "Обелиск" Бердска Александр Батырский рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что по захоронению переболевших COVID-19 есть много правил со стороны двух организаций Минздрава и Роспотребнадзора. Умершие от коронавируса помещаются в пакеты, а сверху еще проводится санобработка, говорил Александр Харитонович.

Кто проводит эту обработку и пересыпаются ли хлоркой погибших? Ответы на эти вопросы выяснил «Курьер. Среда. Бердск». Сотрудник ритуальной компании "МК Ветеран" Бердска рассказал, что всю работу проводят в морге. К ним умершие поступают в герметично закрытых гробах.

- Сотрудники ритуальных компаний ничего не делают с погибшими, все работы проводят в морге. В ритуальную компанию привозят только гроб с умершим и даже не разрешают заносить его в прощальный зал, - рассказала сотрудник "МК Ветеран" 23 ноября.

Она отметила, что родственники могут попрощаться, только если позволяет погода. Подойти к гробу родным тоже не разрешается, тем более не разрешается открыть его и попрощаться, подержать за руку.

- Родственники плачут, возмущаются, но что мы можем сделать, такие требования, - утонила ритуальщик.

Напомним также, что главный патологоанатом региона Александр Надеев рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что по захоронению переболевших COVID-19 есть рекомендации Минздрава. Но хлоркой пакеты не пересыпают, уточнил он.

- Погибших от коронавируса хоронят просто в двух герметичных пакетах и закрытом гробу, - уточнила Надеев 23 ноября.

Также напомним, главный патологоанатом говорил, что способ захоронения выбирают родственники умершего.