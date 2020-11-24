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Еще 65 млн рублей на доплаты медикам пришли в Новосибирскую область из Москвы

18:17 24.11.2020 Фото: Минздрава НСО
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Деньги предназначаются тем, кто работает с коронавирусными пациентами.

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Дополнительное федеральное финансирование предложено направить на выплаты медикам региона

Новосибирской области планируется дополнительно выделить средства на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой дополнительных выплат медикам и другим работникам медорганизаций, оказывающим помощь, по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Соответствующие решения приняты на заседании комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Как прокомментировал первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, комиссией принято решение о выделении Новосибирской области дополнительно 65 млн рублей на осуществление в 2020 году дополнительных выплат медикам и другим работникам медицинский и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь, по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

выплаты медикам доплаты коронавирус финансирование Александр Жуков
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От редакции

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Аноним, 24 ноября 2020 18:51
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