Еще 65 млн рублей на доплаты медикам пришли в Новосибирскую область из Москвы

Деньги предназначаются тем, кто работает с коронавирусными пациентами.

Дополнительное федеральное финансирование предложено направить на выплаты медикам региона

Новосибирской области планируется дополнительно выделить средства на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой дополнительных выплат медикам и другим работникам медорганизаций, оказывающим помощь, по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Соответствующие решения приняты на заседании комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Как прокомментировал первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, комиссией принято решение о выделении Новосибирской области дополнительно 65 млн рублей на осуществление в 2020 году дополнительных выплат медикам и другим работникам медицинский и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь, по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции.