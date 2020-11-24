Все хуже и хуже: Коронавирус стремительно растет по всей России, заявила Голикова

Как пояснила вице-премьер, всего в России зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения смертельно опасной инфекцией.

Голикова: ситуация с распространением COVID-19 в России осложняется

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции с наступлением осенне-зимнего эпидсезона в России осложняется. Об этом на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тыс. населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться", - сказала она.

Как пояснила Голикова, всего в России зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1 457 на каждые 100 тыс. жителей.

Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией с 1 октября по 23 ноября увеличился в 2,8 раза, сообщила Голикова. "С 1 октября по 23 ноября сего года суточный показатель по стране в среднем увеличился в 2,8 раза - с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения", - сказала она.

Зампред правительства уточнила, что разброс значения суточного показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах составляет от 1,9 в Татарстане до 51,7 - 57,5 случаев в Карелии и на Алтае соответственно на 100 тыс. человек населения. "За вчерашний день <...> в Москве суточный показатель на 100 тысяч населения составляет 46,9, в Санкт-Петербурге - 59,8 случая на 100 тысяч населения", - добавила Голикова.

При этом вице-премьер отметила, что в целом ситуация с коронавирусом в стране можно назвать управляемой. "Уверена, что, несмотря на сложную ситуацию, тем не менее мы ее преодолеем, поскольку, несмотря ни на что, оцениваем ее как управляемую, - сказала она. - За период, который мы с вами прошли, нами наработан достаточно большой опыт по лечению больных новой коронавирусной инфекцией, подготовлена материально-техническая база лечебных учреждений".

Голикова отметила, что на сегодняшний день нормативно урегулирован вопрос сплошного тестирования населения. "Важно понимать, что тестирование населения без соответствующих показаний эпидемиологического эффекта не дает, поскольку инкубационный период новой коронавирусной инфекции составляет 14 дней. Отрицательный анализ на момент тестирования клинически здорового человека не гарантирует отсутствие у него заболевания", - подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, все тестирования на сегодняшний день проводятся исходя из постановления главного санитарного врача.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 58,1 млн человек, около 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения, выздоровел 1 634 671 человек, умер 37 031.