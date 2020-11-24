Главные версии случившегося с актером Павлом Прилучным. Кто проломил артисту череп?

Светский блогер Лена Миро и вовсе полагает, что нужно «искать женщину». И виновницей она назвала звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович.

Актер Павел Прилучный получил серьезную травму головы, что привело к госпитализации

Звезда «Мажора» оказался в московской больнице при странных обстоятельствах. Уже появилось несколько предположений, что случилось с актером.

Актер Павел Прилучный получил серьезную травму головы, что привело к госпитализации. Причем случилось все еще в Калининграде, где он был на съемках, а к врачу почему-то артист отправился лишь в Москве.

Версия Прилучного

Больше всего вопросов вызывает причина срочной госпитализации. Сам он объяснил свою травму неудачным падением и ударом головой, но многие в это не верят. Ходят слухи, что Прилучного сильно избили.

Агент артиста, Екатерина Сычева, не смогла дать комментарий по этому вопросу. Ранее актер уже дал эксклюзивное интервью на эту тему, так что до выхода его в эфир раскрыть подробностей они не могут.

«Мы уже продали историю одному телеканалу, не можем подробностей рассказывать», — пояснила она.

Однако Екатерина все же немного приоткрыла тайну случившегося.

«Так скажем, это вклад в его будущий фильм», — загадочно закончила она.

Другие варианты

А вот на вопросы о здоровье подопечного Сычева отвечать не стала. Так что в сети уже вовсю множатся собственные версии случившегося. В целом их две — падение или избиение. Но все зависит от выбранного контекста.

В пользу варианта с избиением говорит информация сайта KP.RU. Якобы Прилучный признался, что на него напали, в беседе с полицией. Анонимный источник в больнице утверждает, что обычное падение не могло привести к множественным переломам и гематомам.

Пораниться подобным образом при падении можно, но тогда напрашивается версия алкогольного опьянения. Но в крови актера при поступлении следов спиртного не нашли. Так что вряд ли он мог упать, не попытавшишь защитить свое лицо руками.

Известный светский блогер Лена Миро и вовсе полагает, что нужно «искать женщину». И виновницей она назвала звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович, сообщил телеканал «360». Говорят, что недавно те расстались, хотя якобы именно ради нее он бросил жену Агату Муцениеце и детей.

«Сам Павлик уверяет, что просто неудачно упал. Я же предполагаю, что это мадам Карпович. Нет, ну а чего? Воспитывает, делает из человека семьянина», — шутливо написала Миро.

За Павлом Прилучным и правда тянется целый шлейф скандалов. Среди них есть обвинения в буйном поведении, страсти к дракам и скандалам на ровной почве. Что привело его в VIP-палату элитной московской клиники, еще только предстоит выяснить.

Источник: 5-tv.ru