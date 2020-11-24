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Видео с места захвата в заложники 6 детей: "Террорист" согласился обменять их на жену

18:46 24.11.2020 Фото: МВД
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По словам мужчины, перед захватом он уличил супругу в измене. 38-летний Бельтюков ходит по квартире и держит нож у горла малолетнего ребенка.

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Полицейские работают на месте ЧП

Мужчина, который захватил шестерых детей в заложники в Колпино в Санкт-Петербурге, передумал и требует пустить в квартиру его жену, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам мужчины, перед захватом он уличил супругу в измене. Как уточняет канал, в ходе переговоров он согласился обменять детей на жену.

Известно, что среди заложников есть три его родных ребенка. По некоторым данным, он ходит по квартире и держит нож у горла одного из детей.

РИА «Новости» подтвердили в МВД ведение переговоров с 38-летним мужчиной, взявшим детей в заложники.

Перед захватом Бельтюков, по его словам, уличил жену в измене. В заложниках у него 6 детей, среди них три родных его ребенка. Бельтюков ходит по квартире и держит нож у горла малолетнего ребенка.

"захват" Telegram заложники обмен полиция супруг
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