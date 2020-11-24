Подробности и видео: Изнасиловавшего 10-летнюю девочку маньяка-педофила подозревают в серии нападений на детей

Сотрудники полиции пять суток наблюдали за местом, где было совершено нападении на ребенка. В ночь с 23 на 24 ноября правоохранители заметили мужчину, похожего на подозреваемого. Ему 63 года.

Маньяк, который надругался в Иванове над школьницей, подозревается в целой серии преступлений на почве педофилии

В полиции рассказали подробности задержания серийного педофила, которого разыскивали в Иванове.

В ОМВД России по Ленинскому району Иванова поступило заявление от мамы 10-летней школьницы. Она на учебу, когда на нее напал нелюдь и, угрожая ножом, затащил в заброшенный дом и совершил сексуальные действия насильственного характера.

Сотрудники уголовного розыска опросили девочку, составили фоторобот маньяка. Они провели подворовые и поквартирные обходы, опросили несколько сотен ивановцев. Были отработаны все лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. Проверялись учреждения, где оказывают помощь бездомным. Изучались ориентировки на находящихся в розыске, в том числе в соседних с Ивановским регионах.

Более 400 сотрудников полиции стерегли школы областного центра, патрулировали дороги, по которым ходят школьники.

Беспрецедентные меры дали результат: сыщики установили личность предполагаемого злоумышленника. 63-летний уроженец Ярославской области находился в федеральном розыске. Он уклонялся от назначенного судом принудительного лечения за серию половых преступлений, сообщили в областном УМВД.

По данным «Ивановских новостей», немолодой мужчина находится под подозрением по ряду половых преступлений против несовершеннолетних в других регионах.

Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена всем наружным службам полиции. На месте преступления выставили засаду. Известно, что сексуальные маньяки иногда возвращаются на места преступлений, чтобы еще раз пережить «волнующие» воспоминания.

Сотрудники полиции пять суток наблюдали за местом, где было совершено нападении на ребенка. В ночь с 23 на 24 ноября правоохранители заметили мужчину, похожего на подозреваемого. Его задержали и передали в СУ СК области.