24.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Подробности и видео: Изнасиловавшего 10-летнюю девочку маньяка-педофила подозревают в серии нападений на детей

19:27 24.11.2020 Фото: СКР
0

Сотрудники полиции пять суток наблюдали за местом, где было совершено нападении на ребенка. В ночь с 23 на 24 ноября правоохранители заметили мужчину, похожего на подозреваемого. Ему 63 года.

% name% title
Маньяк, который надругался в Иванове над школьницей, подозревается в целой серии преступлений на почве педофилии

В полиции рассказали подробности задержания серийного педофила, которого разыскивали в Иванове.

В ОМВД России по Ленинскому району Иванова поступило заявление от мамы 10-летней школьницы. Она на учебу, когда на нее напал нелюдь и, угрожая ножом, затащил в заброшенный дом и совершил сексуальные действия насильственного характера.

Сотрудники уголовного розыска опросили девочку, составили фоторобот маньяка. Они провели подворовые и поквартирные обходы, опросили несколько сотен ивановцев. Были отработаны все лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. Проверялись учреждения, где оказывают помощь бездомным. Изучались ориентировки на находящихся в розыске, в том числе в соседних с Ивановским регионах.

Более 400 сотрудников полиции стерегли школы областного центра, патрулировали дороги, по которым ходят школьники.

Беспрецедентные меры дали результат: сыщики установили личность предполагаемого злоумышленника. 63-летний уроженец Ярославской области находился в федеральном розыске. Он уклонялся от назначенного судом принудительного лечения за серию половых преступлений, сообщили в областном УМВД.

По данным «Ивановских новостей», немолодой мужчина находится под подозрением по ряду половых преступлений против несовершеннолетних в других регионах.

Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена всем наружным службам полиции. На месте преступления выставили засаду. Известно, что сексуальные маньяки иногда возвращаются на места преступлений, чтобы еще раз пережить «волнующие» воспоминания.

Сотрудники полиции пять суток наблюдали за местом, где было совершено нападении на ребенка. В ночь с 23 на 24 ноября правоохранители заметили мужчину, похожего на подозреваемого. Его задержали и передали в СУ СК области.

задержан маньяк педофил сексуальные действия фоторобот
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как таких земля носит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Беременная Кети Топурия тайно вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова
19:50 24-11-2020
Беременная Кети Топурия тайно вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова
Прилучный перенес операцию: Что реально случилось с актером из Бердска
19:45 24-11-2020
Прилучный перенес операцию: Что реально случилось с актером из Бердска
Подробности и видео: Изнасиловавшего 10-летнюю девочку маньяка-педофила подозревают в серии нападений на детей
19:27 24-11-2020
Подробности и видео: Изнасиловавшего 10-летнюю девочку маньяка-педофила подозревают в серии нападений на детей
Банкротит саратовскую кондитерскую фабрику компания "Харменс" из Бердска
19:03 24-11-2020
Банкротит саратовскую кондитерскую фабрику компания
БердскКак хоронят умерших от COVID-19: Присыпают ли хлоркой тела покойных, ответил главный патологоанатом региона Надеев 1
19:02 24-11-2020
Как хоронят умерших от COVID-19: Присыпают ли хлоркой тела покойных, ответил главный патологоанатом региона Надеев
Видео с места захвата в заложники 6 детей: "Террорист" согласился обменять их на жену
18:46 24-11-2020
Видео с места захвата в заложники 6 детей:
Все хуже и хуже: Коронавирус стремительно растет по всей России, заявила Голикова 2
18:27 24-11-2020
Все хуже и хуже: Коронавирус стремительно растет по всей России, заявила Голикова
Еще 65 млн рублей на доплаты медикам пришли в Новосибирскую область из Москвы 1
18:17 24-11-2020
Еще 65 млн рублей на доплаты медикам пришли в Новосибирскую область из Москвы
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
18:11 24-11-2020
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
Захватил в заложники 6 детей мужчина с топором
18:04 24-11-2020
Захватил в заложники 6 детей мужчина с топором