Повышенная индексацяи пенсии: Какие изменения ждут пенсионеров с 1 января 2021 года

С 1 января пройдёт индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, на 6,3 процента.

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Повышение пенсий — теперь гарантированное Конституцией — далеко не единственное изменение, которое ждёт пожилых людей в следующем январе. Какие ещё новшества облегчат жизнь пенсионеров, разбиралась Парламентская газета.

Сохранность стажа повысят

С 2021 года резко уменьшится риск «потерять» часть стажа, необходимого для назначения пенсий. Если прежде записи хранились на бумажном носителе и могли быть утрачены, поэтому их приходилось восстанавливать, тратя на это силы, нервы и время, то с 2021 года можно включить в электронную трудовую книжку данные за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года. «Для этого необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд», — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства 5 ноября.

Кабмин расширяет возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений, рассказал глава Правительства. Для этого внесут изменения в закон об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования. В дальнейшем получить сведения о трудовом стаже можно будет также через Единый портал госуслуг.

Повышенная индексация

С 1 января пройдёт индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, на 6,3 процента. «Это почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-4 процента. То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей», — рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Таким образом, средний размер выплат составит 17 444 рубля.

Наряду с пенсиями многие, например, ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий, получают ежемесячные денежные выплаты — их повысят с 1 февраля. На сколько — определят, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год, пока он 3,8 процента.

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. «Социальная пенсия повышается также ежегодно — на величину прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Пока это 2,6 процента, но показатель ещё может быть скорректирован», — напомнила Елена Бибикова.

Систему накоплений ждут преобразования

В следующем году в парламент собираются внести законопроект о реформировании системы накопительной пенсии — об этом заместитель министра финансов Антон Дроздов рассказал на пленарном заседании Госдумы 22 октября.

«Законопроект непростой, мы исходим из того, что в обществе необходимо достигнуть консенсуса по этому вопросу. Было несколько вариантов концепции законопроекта, в последнем варианте — это исключительно добровольный формат», — сказал он.

Сейчас, по словам Дроздова, эта инициатива находится на межведомственном согласовании.

Было несколько вариантов концепции законопроекта, в последнем варианте — это исключительно добровольный формат

Институт накопительных пенсий в России пока не совсем урегулирован, считает Елена Бибикова. Несмотря на то что закон о накопительных пенсиях принят, отчисления в системе обязательного пенсионного страхования на накопительные счета не идут — с 2014 года проводится так называемая «заморозка». В ноябре Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, продлевающий эти правила и на 2023 год.

«Думаю, это решение будет поддержано, однако делать это до бесконечности нельзя», — отметила Бибикова.

Накопительная пенсия всё же должна быть не внутри обязательной пенсионной системы, «а либо добровольной, либо корпоративной», уточнила парламентарий.