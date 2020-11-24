Из 540 млн рублей достанутся деньги Новосибирской области: на них построят ледовую арену

Финансирование получат пять регионов. Субсидии будут перераспределены в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Мишустин выделил деньги по программе «Развитие физической культуры и спорта»

Более 541 млн рублей будет дополнительно направлено регионам на строительство и реконструкцию спортивных объектов. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин 24 ноября.

Финансирование получат пять регионов: Татарстан, Кемеровская, Тульская, Новосибирская и Саратовская области. В частности, на эти деньги в Нижнекамске закончат строительство крытого футбольного стадиона, в городе Белово (Кемеровская область) возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, в Туле реконструируют велотрек, в Новосибирске построят ледовую арену, а в Саратовской области – бассейн.

Субсидии будут перераспределены в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 19 ноября.