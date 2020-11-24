24.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Что есть русским вместо бургеров и не быть похожими на американцев, посоветовали в Госдуме

20:36 24.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Депутат Вострецов предложил создать рабочую группу по вопросу снижения потребления гражданами продуктов с повышенным содержанием соли и сахара.

% name% title
В ГД предложили студентам бульон на костях вместо бургеров

Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов дал ценные советы студентам относительно их рациона.

Минздрав с 2018 года на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения разрабатывает нормативно-правовые документов по принятию мер для сокращения потребления россиянами сахара и соли. Но, как уточнил на пресс-конференции НСН член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, России нужно держать курс на популяризацию здорового питания.

«Здоровое питание начинается с семьи, я помогаю сейчас дочери-студентке, смотрю, чтобы она не ленилась и варила себе разнообразные супы. Бабушка моя всегда варила бульон на костях говяжьих, это к вопросу о цене здорового питания. Мы же не хотим, чтобы нация наша превратилась в американцев. А значит нам нужно заняться культурой питания и спортом», - отметил Вострецов.

Он предложил создать рабочую группу по вопросу снижения потребления гражданами продуктов с повышенным содержанием соли и сахара.

бульон бургер питание рекомендация студент Сергей Вострецов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас получается есть супы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Очень усложняется сдача экзамен на водительские права: за что будут "валить" с 1 января 2021 года
21:43 24-11-2020
Очень усложняется сдача экзамен на водительские права: за что будут
Повышенная индексацяи пенсии: Какие изменения ждут пенсионеров с 1 января 2021 года
21:39 24-11-2020
Повышенная индексацяи пенсии: Какие изменения ждут пенсионеров с 1 января 2021 года
Мертвым нашли актера Владимира Фирсова в собственной квартире
21:21 24-11-2020
Мертвым нашли актера Владимира Фирсова в собственной квартире
День российского военного миротворца отмечается 25 ноября 2020 года: История важной даты и замечательные поздравления
21:20 24-11-2020
День российского военного миротворца отмечается 25 ноября 2020 года: История важной даты и замечательные поздравления
Сдался захвативший в заложники 6 детей с ножом мужчина. Что с детьми?
20:56 24-11-2020
Сдался захвативший в заложники 6 детей с ножом мужчина. Что с детьми?
Кому Гарик Харламов подарил дом за 100 млн руб?
20:50 24-11-2020
Кому Гарик Харламов подарил дом за 100 млн руб?
Изменила систему оплаты бесплатной медицины по ОМС Госдума
20:44 24-11-2020
Изменила систему оплаты бесплатной медицины по ОМС Госдума
Что есть русским вместо бургеров и не быть похожими на американцев, посоветовали в Госдуме
20:36 24-11-2020
Что есть русским вместо бургеров и не быть похожими на американцев, посоветовали в Госдуме
Черная пятница: Как не нарваться на обман и купить что-то действительно по скидке
20:20 24-11-2020
Черная пятница: Как не нарваться на обман и купить что-то действительно по скидке
Из 540 млн рублей достанутся деньги Новосибирской области: на них построят ледовую арену
20:17 24-11-2020
Из 540 млн рублей достанутся деньги Новосибирской области: на них построят ледовую арену