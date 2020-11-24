Что есть русским вместо бургеров и не быть похожими на американцев, посоветовали в Госдуме

В ГД предложили студентам бульон на костях вместо бургеров

Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов дал ценные советы студентам относительно их рациона.

Минздрав с 2018 года на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения разрабатывает нормативно-правовые документов по принятию мер для сокращения потребления россиянами сахара и соли. Но, как уточнил на пресс-конференции НСН член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, России нужно держать курс на популяризацию здорового питания.

«Здоровое питание начинается с семьи, я помогаю сейчас дочери-студентке, смотрю, чтобы она не ленилась и варила себе разнообразные супы. Бабушка моя всегда варила бульон на костях говяжьих, это к вопросу о цене здорового питания. Мы же не хотим, чтобы нация наша превратилась в американцев. А значит нам нужно заняться культурой питания и спортом», - отметил Вострецов.

Он предложил создать рабочую группу по вопросу снижения потребления гражданами продуктов с повышенным содержанием соли и сахара.