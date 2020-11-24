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Изменила систему оплаты бесплатной медицины по ОМС Госдума

20:44 24.11.2020
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Федеральный фонд обязательного медстрахования получит полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи, которую оказывают в федеральных клиниках.

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Дума приняла закон о реформе системы обязательного медицинского страхования

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Согласно документу, Федеральный фонд обязательного медстрахования (ФФОМС) получит полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи, которую оказывают в федеральных медицинских организациях. Так, фонд без участия страховщиков будет осуществлять расчеты за медицинскую помощь, контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления такой помощи федеральными медицинскими организациями, а также займется предъявлением претензий или исков за причинение вреда здоровью застрахованного лица.

Документ меняет механизм оплаты медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Так, в бюджете фонда будут обособлены средства на финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС. Речь идет о медпомощи, которую оказывают застрахованным лицам медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, в соответствии с едиными требованиями базовой программы ОМС. Порядок установления тарифов на оплату такой медпомощи будет устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС.

Согласно документу, федеральные медицинские организации будут осуществлять деятельность в системе ОМС в соответствии с договорами, заключаемыми напрямую между ними и ФФОМС. При этом кабмин будет устанавливать нормативы объемов предоставления специализированной медпомощи, в том числе высокотехнологичной, а также нормативы финансовых затрат на единицу предоставления указанной медицинской помощи.

Подведомственные медицинские организации также будут вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую специализированную помощь, в соответствии с территориальной программой ОМС.

Реестр и нормативы
Документ также предусматривает, что ФФОМС будет вести единый реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Федеральные медорганизации вправе направить в фонд заявку на распределение объемов предоставления специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. После этого фонд включает медорганизацию в единый реестр.

Заявку на следующий год необходимо направить до 1 сентября текущего года. Если речь идет о распределении объемов помощи на 2021 год, то заявку можно подать по 25 декабря 2020 года включительно.

Информация о застрахованных лицах и сведения о медицинской помощи, которая была им оказана, будет отражена в государственной информационной системе обязательного медицинского страхования. Оператором этой системы станет ФФОМС. Порядок функционирования информационной системы установит кабмин.

Документ также сокращает норматив средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС страховой медицинской организации на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию. Сегодня объем средств достигает от 1% до 2% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. Теперь этот норматив составит от 0,8% до 1,1%.

Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2021 года, за исключением нормы о подаче заявки на распределение объемов помощи на 2021 год - она вступит в силу с момента опубликования закона.

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