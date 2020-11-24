Очень усложняется сдача экзамен на водительские права: за что будут "валить" с 1 января 2021 года

По мнению ГИБДД, закрытая площадка не даёт полезных навыков самостоятельного вождения и её следует упразднить.

Инспекторы особое внимание будут уделять навыкам вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрёстках

В следующем году вступает в силу новый регламент экзамена в ГИБДД: из практических испытаний исключат «площадку», расширится перечень грубых ошибок, из-за которых кандидатов в водители отправят на пересдачу. Кроме того, в МВД предлагают разрешить россиянам управлять автомобилем уже с 17 лет, а за использование автошин не по сезону ввести штрафы.

Главный экзаменатор — улица

С 1 апреля 2021 года практический экзамен на всех транспортных средствах, кроме мотоциклов, будет проводиться исключительно в городских условиях. По мнению ГИБДД, закрытая площадка не даёт полезных навыков самостоятельного вождения и её следует упразднить.

Также изменится система оценки действий кандидатов в водители. Ранее в списке грубых ошибок, после которых экзаменатор мог сразу остановить испытание, было 17 пунктов — сейчас их 19. Отправиться на пересдачу теперь можно за не пристёгнутый ремень безопасности, наезд на бордюр и трёхкратное включение задней передачи при парковке. Для получения положительной оценки необходимо набрать, как и ранее, менее пяти штрафных баллов.

Как рассказал РИА «Новости» глава ГИБДД России Михаил Черников, принимая экзамены на права по новым правилам, инспекторы особое внимание будут уделять навыкам вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрёстках. По его словам, это даст возможность сотруднику ГАИ понять, «насколько водитель будет безопасен».

По данным ГИБДД, ежегодно в России погибает более 700 молодых водителей из-за недостаточных практических навыков вождения.

Кто такие автонаставники

Кроме того, вскоре россиянам могут разрешить управлять автомобилем уже с 17 лет, при этом до совершеннолетия им придётся ездить с «водителем-наставником». Соответствующий законопроект МВД сейчас проходит экспертизу в Аналитическом центре при Правительстве России. Документом планируется внести изменения в Закон «О безопасности дорожного движения».

В настоящее время экзамен на права могут сдать молодые люди в возрасте 17 лет, однако управлять автомобилем они могут лишь с 18. В МВД считают, что за год приобретённые ими знания теряются. В связи с этим предлагается разрешить гражданам садиться за руль с 17 лет, но с условием, что в салоне будет находиться «водитель-наставник» с правами категории B.

Ожидается, что требования к наставникам будут определены в постановлении кабмина. В документе говорится, что сопровождение молодых автомобилистов необходимо для того, чтобы помочь в закреплении навыков безопасного вождения и контролировать соблюдение ими ПДД.

По мнению члена Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, наставников можно использовать и при подготовке будущих водителей. Как ранее писала «Парламентская газета», депутат готовит обращение в Правительство, где просит вернуть старую систему самоподготовки, согласно которой новички могли нарабатывать навыки вождения под присмотром более опытных родственников.

«Самоподготовка финансово выгоднее для курсантов. Это психологически комфортнее и просто удобнее: можно просто выехать с отцом или братом, когда у тебя появилось свободное время, и нарабатывать навыки», — прокомментировал «Парламентской газете» преимущества своего предложения Вячеслав Лысаков.

Напомним, с 2013 года самоподготовку запретили, а тому, кто пустит за руль своего автомобиля человека без прав, придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Исключения оставили только для учебной езды с лицензированным инструктором из официально действующей автошколы.

Шины только по сезону

С 1 июня 2021 года в летние месяцы (июнь, июль, август) будет запрещено ездить на шипованных шинах, а зимой (декабрь, январь, февраль) можно будет использовать только зимние шины. Соответствующие изменения в ПДД также подготовило Министерство внутренних дел.

После вступления норм в силу, сотрудники ГИБДД получат право составлять на нарушителей протоколы и выписывать штрафы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Наказание за это — штраф 500 рублей или предупреждение.

Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев считает такое наказание несоизмеримым с последствиями для участников движения, которые могут стать жертвами любителя шипованной резины летом, не говоря уже о дорожном покрытии, стираемого шипами.

«Штраф должен быть равен стоимости комплекта покрышек, хотя бы подержанных, — рассказал депутат «Парламентской газете». — Пусть это будет три тысячи рублей, тогда у водителя не возникнет сомнений, «переобуваться» на сезон или нет».

Аптечку можно собрать самому

Ещё одно нововведение касается состава водительских аптечек. С 1 января 2021 года российские автомобилисты смогут не покупать готовую аптечку, а комплектовать её самостоятельно. Об этом 21 ноября сообщили в Минздраве.

«С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведённым в приказе Минздрава России № 1080н», — говорится в сообщении.

Согласно приказу, в аптечку теперь должны входить медицинские маски и стерильные салфетки. Новыми требованиями из состава исключаются бинты малых размеров, стерильные бинты и бактерицидные пластыри.

Дистанционно оформить ДТП можно уже сейчас

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» начало работать на всей территории России. Решение о расширении работы приложения на всю страну было принято по итогам успешного тестирования в пяти регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан.

Напомним, мобильное приложение позволяет оформить извещение о ДТП в электронном виде и не составлять этот документ на бумажном бланке. Процедура занимает около 15 минут. Главное условие, чтобы оба водителя были зарегистрированы на портале госуслуг и хотя бы у одного из них было установлено приложение «Помощник ОСАГО».

Кроме того, в приложении появится новые возможности: оформление электронных документов о ДТП даже при наличии разногласий у водителей и оформление электронных документов о ДТП с участием транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам.

Источник: Парламентская газета