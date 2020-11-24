Мертвым нашли актера Владимира Фирсова в собственной квартире

Полиция начала проверку. Тело Фирсова отправили на медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину гибели.

Умер актер Владимир Фирсов

Актер Владимир Фирсов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает kp.ru.

Тело Фирсова обнаружила его младшая сестра днем 21 ноября в квартире артиста. Она вызвала скорую помощь и экстренные службы.

"Медики установили, что давность смерти составила несколько часов, а предварительный диагноз — острая сердечно-сосудистая недостаточность", — рассказал источник в правоохранительных органах.

Полиция начала проверку. Тело Фирсова отправили на медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину гибели.

Владимир Фирсов окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Артист исполнил более 60 ролей в кино и театре. Известен по фильмам "Тот самый Мюнхгаузен", "Забытая мелодия для флейты", "Охота на единорога", "Осенний марафон" и сериалам "Дальнобойщики", "Клетка" и другим.