Точные цифры индексации страховых пенсий в 2021 году

Индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января В 2021 году индексация страховых пенсий превысит уровень инфляции и составит 6,3 процента.

Индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января

В 2021 году индексация страховых пенсий превысит уровень инфляции и составит 6,3 процента. Это предполагает проект бюджета Пенсионного фонда России, который Госдума приняла во втором чтении 24 ноября.

В 2022 и 2023 годах, согласно проекту, страховые пенсии увеличатся на 5,9% и 5,6% соответственно. Таким образом, средняя пенсия в 2021 году составит 17 444 рублей, а к 2023 году вырастет до 19 297 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учётом индексации на 6,3% с 1 января 2021 года будет 6 044 руб. 48 коп.

С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного коэффициента для определения размера страховой пенсии составит 98,86 руб. (сейчас - 93,00 руб.), с 1 января 2022 года — 104,69 руб., с 1 января 2022 года — 110,55 руб.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала «Парламентской газете», что, согласно действующему законодательству, индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января.

Источник: Парламентская газета