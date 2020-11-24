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Заблокировать рекламу "таблеток для аборта" требует депутат от Роскомнадзора

22:10 24.11.2020 Фото: pixabay.com
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Борис Менделевич отмечает, что к нему обратился пользователь "ВКонтакте" и сообщил, что в нескольких аккаунтах появилась реклама препарата "Мифепристон" со ссылкой на сайт магазина.

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Депутат просит Роскомнадзор заблокировать рекламу "таблеток для аборта" в соцсети

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия") во вторник обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой рассмотреть возможность запрета рекламы в соцсети "ВКонтакте" препарата "Мифепристон" в качестве рекомендуемого средства для прерывания беременности, передает ТАСС.

"Учитывая потенциальную опасность данной рекламы, прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, рассмотреть возможность блокировки информации в социальной сети "ВКонтакте" и проинформировать о принятых мерах", - говорится в документе.

Как отмечает Менделевич, к нему поступило обращение от одного из пользователей соцсети, согласно которому 5 ноября во "ВКонтакте" сразу в нескольких аккаунтах появилась реклама препарата "Мифепристон" для прерывания беременности со ссылкой на сайт магазина. По одной из ссылок в информации про препарат прописано, что это "таблетки для аборта".

В соответствии с действующим законодательством введен запрет на рекламу, в том числе в интернете, медицинских препаратов по искусственному прерыванию беременности, отмечает Менделевич.

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