Новые выплаты готовят россиянам. Кому предлагает деньги Медведев

"Стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации", заявил глава Совбеза.

За ненормированный рабочий день следует выплачивать россиянам денежную компенсацию, полагает Дмитрий Медведев

Россиянам могут выплачивать материальную компенсацию за ненормированный рабочий день. Такую инициативу озвучил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что еще с советских времен трудовой кодекс не предусматривает какой-либо компенсации за ненормированный рабочий день. Однако, напомнил Медведев, там есть дополнительный трехдневный отпуск, но такой вид компенсации далеко не всем нужен, считает он.

«Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее в Роструде пояснили, что работодатель должен увеличить минимум на три дня оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем. Кроме того, такие сотрудники должны быть освобождены от исполнения обязанностей в выходные и нерабочие праздничные дни на общих основаниях.