Где и зачем применяется



Ультразвуковое исследование применяют для оценки состояния органов брюшной полости и забрюшинного пространства, щитовидной и молочных желез, слюнных желез и лимфатических узлов различных локализаций, сердца, сосудов различных бассейнов, органов моче-половой сферы у мужчин и женщин. Так же УЗИ используется для навигации при проведении пункционной биопсии поверхностно расположенных структур (узловые образования в молочных и щитовидной железах, в мягких тканях различных локализаций), а так же для контроля внутрисуставных инъекций. С помощью ультразвуковой диагностики вы можете определить структуру и размеры нездорового органа выявить различного рода аномалии и деформации, особенности строения.

