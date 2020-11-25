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Гороскопы / Общество

Точный гороскоп для стрельца на 2021 год: Год быка будет весьма удачным

12:33 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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Женщинам-Стрельцам стоит обращать внимание на знаки Вселенной, предупреждающие о скорой прибыли.

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Несмотря на то, что 2021 год для Стрельцов будет весьма удачным, астрологи отмечают, что без опасностей не обойдется

Стрельцы — люди активные и неугомонные. В 2021 году они будут чувствовать себя как рыбы в воде. Это будет время, когда они смогут быть самими собой и стремиться к решению самых важных проблем.

Несмотря на то, что 2021 год для Стрельцов будет весьма удачным, астрологи отмечают, что без опасностей не обойдется. Они предостерегают Стрельцов от принятия поспешных решений. Им нужно договориться с внутренними демонами, прийти к гармонии с собой. В таком состоянии продуктивность взлетит до небес.

Мужчина-Стрелец

У мужчин данного Знака может появиться тяга к риску и авантюрам. Это не самый лучший способ достижения успеха. Лучше полагаться на здравый смысл: осторожность и предусмотрительность принесут гораздо больше удачи. Особенно это касается самого начала года и осеннего периода, когда звезды будут не в духе.

Финансы и работа: в 2021 году Стрельцы мужского пола будут очень удачливыми людьми. Ночные светила помогут им преодолеть множество проблем и приумножить доходы. Можно начинать новые проекты, открывать бизнес. Многие Стрельцы смогут найти способ монетизировать свои таланты.

Любовь и отношения: большие успехи ждут одиноких мужчин-Стрельцов. Звезды помогут им найти вторую половинку. Перед началом отношений важно оценивать любовную совместимость. Природное обаяние будет усилено многократно, но нужно уметь отделать грязь от золота.

Настроение и здоровье: настроение мужчин этого Знака будет весь год стабильным. Точнее, звезды не станут провоцировать негатив, а остальное зависит лишь от самих Стрельцов. Не стоит остро реагировать на мелкие неприятности. Истинное счастье заключается в спокойствии и умиротворении.

Женщина-Стрелец

2021 год пройдет под девизом «работай, но и про отдых не забывай». Астрологи и эксперты советуют отдыхать соразмерно приложенным усилиям — ни больше, ни меньше. Особенно удачной для женщин будет вторая половина года. Их ожидает большой успех в финансовой сфере.

Финансы и работа: как уже было сказано, вторая половина года будет очень продуктивной. Женщинам-Стрельцам стоит обращать внимание на знаки Вселенной, предупреждающие о скорой прибыли. Есть вероятность того, что женщины этого Знака существенно увеличат свои доходы. Крупные покупки лучше совершать летом и осенью.

Любовь и отношения: звезды и планеты сделают Стрельцов женского пола более притягательными и обаятельными. Мужское внимание будет направлено в их сторону. Это значит, что найти вторую половинку не составит особого труда. 2021 год — время флирта, мимолетных романов, новых крепких отношений.

Настроение и здоровье: настроение женщин-Стрельцов будет на высоте. Именно оно и будет зачастую выступать в роли магнита, притягивающего к ним мужские взгляды. Чтобы начать год с позитивной ноты как можно быстрее, астрологи советуют расстаться с ненужными вещами, обновить гардероб, побаловать себя подарками.

Вместе с хорошими людьми к мужчинам и женщинам этого Знака могут притягиваться и токсичные личности. В связи с этим астрологи советуют пользоваться оберегами от злых людей, а также стараться не наживать врагов.

Источник: dailyhoro.ru

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