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Общество / Стиль жизни

Константина Богомолова обвинили в «извращении» классических произведений

13:50 25.11.2020 Фото: instagram.com/p/CHzrUSdh3l4
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В театральных кругах Константин получил звание скандального новатора. Некоторые называют его гением современности, а другие считают, что Богомолов издевается над пьесами.

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Имя 45-летнего Константина Богомолова, как ни странно, прогремело на всю страну не из-за его театральных постановок, а благодаря свадьбе с известной телеведущей Ксенией Собчак

Актер Александр Лазарев-младший осудил режиссера Константина Богомолова из-за его новаторских идей, которые он применяет в постановках. Оказалось, что муж Ксении Собчак «извращает» оригинальные произведения писателей.

Имя 45-летнего Константина Богомолова, как ни странно, прогремело на всю страну не из-за его театральных постановок, а благодаря свадьбе с известной телеведущей Ксенией Собчак. Бракосочетание пары было эпатажным, о нем говорили во всех СМИ, обсуждали в социальных сетях и критиковали чуть ли не на каждом шагу. После этого события персона Богомолова заинтересовала многих зрителей. Вот тогда-то и выяснилось, что мужчина является режиссером, поставившим несколько значимых спектаклей.

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Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

В театральных кругах Константин получил звание скандального новатора. Некоторые называют его гением современности, а другие считают, что Богомолов издевается над пьесами. К такому выводу пришел и известный актер Александр Лазарев-младший. Звезде «Ленкома» творчество режиссера не нравится, как и современный театр в целом.

По мнению Александра, Богомолов «извращает» оригинальные классические произведения, внося в них непонятную и не всегда уместную новизну. Актер не может понять, почему многие превозносят Константина как гениального режиссера. Александр вспомнил, что даже легендарный режиссер Марк Захаров восхищался идеями Богомолова. Лазарев-младший предположил, что Марк Анатольевич соглашался с любыми идеями супруга Ксении Собчак, так как был покорен его желанием обновить театр. Сам актер не смог просидеть и больше первого акта на нескольких постановках Богомолова. Особенно не понравились ему «Идиот» и «Борис Годунов».

«Я не понимаю, зачем это надо, если не можешь поставить "Бориса Годунова" и "Идиота" так, как написано у авторов. Не надо тогда трогать русскую классику, сам сядь и что-нибудь сочини», — говорит Александр.

Актер осудил творчество Константина Богомолова. Он уточнил, что любит классический театр, таким, каким он был при Станиславском, а новаторские идеи Лазарев-младший принять не может. Однако актер уточнил, что все же уважает Богомолова, так как у того есть множество поклонников, которым нравится творчество режиссера.

Источник: kleo.ru

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