Чертовски хороша! Мирослава Карпович без макияжа вызвала зависть фанатов

Поклонники отметили, что с такими косичками, без макияжа и в очках Карпович помолодела лет на 20. Конечно, у звезды нашлись и хейтеры.

Актриса поделилась новой фотографией, где она позирует без макияжа

В последнее время Мирослава Карпович удивляет своих поклонников, перевоплощаясь в совершенно неординарные образы. Вот и на этот раз актриса взбудоражила сеть, когда примерила новый имидж.

34-летняя Мирослава Карпович, еще будучи звездой «Папиных дочек», привлекала к себе внимание пользователей сети. Тогда экранный образ милой и недалекой девочки Маши крепко закрепился за самой Карпович. Не многие поклонники знали ее настоящую, но никто и не мог подумать, что со временем Карпович решится на кардинальные изменения в имидже, став более дерзкой и смелой.

Началось ли все с того, как Мирослава стала встречаться с Павлом Прилучным, или же девушка и раньше задумывалась о преображении, неизвестно. Но факт остается фактом: в последние месяцы актриса поражает поклонников своими смелыми экспериментами с внешностью. Мирослава коротко подстриглась, перекрасилась в блондинку, а на фотографиях стала представать в дерзких и даже откровенных нарядах. Но иногда она позволяет себе и перевоплощение в неординарные, веселые образы.

Так, например, актриса поделилась новой фотографией, где она позирует без макияжа. Карпович надела парик с длинными светлыми косами, черную кепку и круглые очки. Она также выбрала для образа серый свитер, а в качестве еще одного аксессуара – сумку через плечо. Такой наряд сделал из 34-летней актрисы 16-летнюю школьницу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich)

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Фолловеры звезды принялись восхищаться ее аутфитом, при этом они не забыли и посмеяться над снимком. Чувство юмора Карпович им явно нравится.

«Косы вызывают зависть», «Мира, тебе снова 16», «Девочка, тебе сколько лет?», «Мира, какая же ты разная, очень круто!», «Такую Мирославу мы еще не видели», «Мира, рассмешила», - принялись писать комментаторы.

Поклонники отметили, что с такими косичками, без макияжа и в очках Карпович помолодела лет на 20. Конечно, у звезды нашлись и хейтеры. Кто-то раскритиковал руки актрисы за их «некрасивость», а кто-то отметил, что черные волосы Мирославе идут гораздо больше. Очевидно, что это веселое перевоплощение понадобилось Мире из-за ее работы. Девушка написала, что в скором времени фанаты увидят ее на сцене театра в новом спектакле.

Источник: kleo.ru