Когда начнется Рождественский пост в 2020 году? Что можно и нельзя есть в каждый день Великого поста

Во время поста можно есть овощи, грибы, каши и бобовые. В некоторые дни разрешено употреблять мясо и вино.
Рождественский пост в 2020 году начнется в конце ноября и закончится перед Рождеством. Этот сорокадневный пост - один из самых длительных в году, вместе с Успенским и Великим постом.
Смысл поста не только в воздержании от определенной пищи, но и в духовном очищении, самодисциплине и приближении к Богу. Во время поста стоит воздержаться от интимной близости, ссор и злословия, простить обиды и отдать долги, обращаться мыслями к Богу, отказаться от азартных игр.
Когда Рождественский пост в 2020 году
Дата Рождественского поста в православии фиксированная: с 28 ноября по 6 января. Католики соблюдают пост с 15 ноября по 24 декабря, а Рождество они празднуют 25 декабря.
Рождественский пост: что можно и что нельзя употреблять в пищу
Рождественский пост считается не очень строгим, так как в большинство дней разрешается есть рыбу. С 28 ноября по 19 декабря включительно по понедельникам разрешается горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба. По средам и пятницам предписывается сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).
С 20 декабря по 1 января запрещается рыба по вторникам и четвергам. С 2 по 6 января по понедельникам, средам и пятницам соблюдают сухоядение, по вторникам и четвергам – разрешается горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.
Во время Рождественского поста разрешается есть любые овощи и фрукты, каши, бобовые, грибы. В пост нельзя употреблять мясо, яйца, сыр, молочные продукты, сливочное масло.
Календарь питания на Рождественский пост по дням
28 ноября, суббота - Разрешается есть рыбу и морепродукты
29 ноября, воскресенье - Разрешается есть рыбу и морепродукты
30 ноября, понедельник - Горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
1 декабря, вторник - Разрешается есть рыбу и морепродукты
2 декабря, среда - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
3 декабря, четверг - Разрешается есть рыбу и морепродукты
4 декабря, пятница - Введение Богородицы, в честь праздника можно есть рыбу и выпить вина
5 декабря, суббота - Разрешается есть рыбу и морепродукты
6 декабря, воскресенье - Разрешается есть рыбу и морепродукты
7 декабря, понедельник - Горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
8 декабря, вторник - Разрешается есть рыбу и морепродукты
9 декабря, среда - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
10 декабря, четверг- Разрешается есть рыбу и морепродукты
11 декабря, пятница - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
12 декабря, суббота - Разрешается есть рыбу и морепродукты
13 декабря, воскресенье - Разрешается есть рыбу и морепродукты
14 декабря, понедельник - Горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
15 декабря, вторник - Разрешается есть рыбу и морепродукты
16 декабря, среда - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
17 декабря, четверг - Разрешается есть рыбу и морепродукты
18 декабря, пятница - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
19 декабря, суббота - Святителя Николая, можно есть рыбы и выпить вина
20 декабря, воскресенье - Разрешается есть рыбу и морепродукты
21 декабря, понедельник - Горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
22 декабря, вторник - Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
23 декабря, среда - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
24 декабря, четверг - Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
25 декабря, пятница - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
26 декабря, суббота - Разрешается есть рыбу и морепродукты
27 декабря, воскресенье - Разрешается есть рыбу и морепродукты
28 декабря, понедельник - Горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
29 декабря, вторник - Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
30 декабря, среда - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
31 декабря, четверг - Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
1 января, пятница - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
2 января, суббота - Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
3 января, воскресенье - Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
4 января, понедельник - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
5 января, вторник - Горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
6 января, среда - Рождественский сочельник, сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
6 января с появлением на небе первой звезды к столу подают 12 постных блюд, первым из которых является кутья.
Как подготовиться к Рождественскому посту
Готовьтесь к посту заранее, чтобы он не был стрессом для организма. Постепенно сокращайте количество мясных и молочных продуктов в рационе.
За день до вхождения в пост очистите кишечник, чтобы запустить механизмы внутриклеточного питания и избавиться от постоянно чувства голода.
Входить в пост со слабыми ограничениями и постепенно их устрожать.
Делать между основными приемами пищи фруктовые и овощные перекусы.
Увеличьте порцию блюд, чтобы набирать норму калорий.
Источник: unian.net