Когда начнется Рождественский пост в 2020 году? Что можно и нельзя есть в каждый день Великого поста

Во время Рождественского поста разрешается есть любые овощи и фрукты, каши, бобовые, грибы.

Этот сорокадневный пост - один из самых длительных в году, вместе с Успенским и Великим постом

Во время поста можно есть овощи, грибы, каши и бобовые. В некоторые дни разрешено употреблять мясо и вино.

Рождественский пост в 2020 году начнется в конце ноября и закончится перед Рождеством. Этот сорокадневный пост - один из самых длительных в году, вместе с Успенским и Великим постом.

Смысл поста не только в воздержании от определенной пищи, но и в духовном очищении, самодисциплине и приближении к Богу. Во время поста стоит воздержаться от интимной близости, ссор и злословия, простить обиды и отдать долги, обращаться мыслями к Богу, отказаться от азартных игр.

Когда Рождественский пост в 2020 году

Дата Рождественского поста в православии фиксированная: с 28 ноября по 6 января. Католики соблюдают пост с 15 ноября по 24 декабря, а Рождество они празднуют 25 декабря.

Рождественский пост: что можно и что нельзя употреблять в пищу

Рождественский пост считается не очень строгим, так как в большинство дней разрешается есть рыбу. С 28 ноября по 19 декабря включительно по понедельникам разрешается горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба. По средам и пятницам предписывается сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).

С 20 декабря по 1 января запрещается рыба по вторникам и четвергам. С 2 по 6 января по понедельникам, средам и пятницам соблюдают сухоядение, по вторникам и четвергам – разрешается горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.

Во время Рождественского поста разрешается есть любые овощи и фрукты, каши, бобовые, грибы. В пост нельзя употреблять мясо, яйца, сыр, молочные продукты, сливочное масло.

Календарь питания на Рождественский пост по дням

28 ноября, суббота - Разрешается есть рыбу и морепродукты

29 ноября, воскресенье - Разрешается есть рыбу и морепродукты

30 ноября, понедельник - Горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

1 декабря, вторник - Разрешается есть рыбу и морепродукты

2 декабря, среда - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

3 декабря, четверг - Разрешается есть рыбу и морепродукты

4 декабря, пятница - Введение Богородицы, в честь праздника можно есть рыбу и выпить вина

5 декабря, суббота - Разрешается есть рыбу и морепродукты

6 декабря, воскресенье - Разрешается есть рыбу и морепродукты

7 декабря, понедельник - Горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

8 декабря, вторник - Разрешается есть рыбу и морепродукты

9 декабря, среда - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

10 декабря, четверг- Разрешается есть рыбу и морепродукты

11 декабря, пятница - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

12 декабря, суббота - Разрешается есть рыбу и морепродукты

13 декабря, воскресенье - Разрешается есть рыбу и морепродукты

14 декабря, понедельник - Горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

15 декабря, вторник - Разрешается есть рыбу и морепродукты

16 декабря, среда - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

17 декабря, четверг - Разрешается есть рыбу и морепродукты

18 декабря, пятница - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

19 декабря, суббота - Святителя Николая, можно есть рыбы и выпить вина

20 декабря, воскресенье - Разрешается есть рыбу и морепродукты

21 декабря, понедельник - Горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

22 декабря, вторник - Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

23 декабря, среда - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

24 декабря, четверг - Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

25 декабря, пятница - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

26 декабря, суббота - Разрешается есть рыбу и морепродукты

27 декабря, воскресенье - Разрешается есть рыбу и морепродукты

28 декабря, понедельник - Горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

29 декабря, вторник - Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

30 декабря, среда - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

31 декабря, четверг - Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

1 января, пятница - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

2 января, суббота - Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

3 января, воскресенье - Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

4 января, понедельник - Сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

5 января, вторник - Горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

6 января, среда - Рождественский сочельник, сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

6 января с появлением на небе первой звезды к столу подают 12 постных блюд, первым из которых является кутья.

Как подготовиться к Рождественскому посту

Готовьтесь к посту заранее, чтобы он не был стрессом для организма. Постепенно сокращайте количество мясных и молочных продуктов в рационе.

За день до вхождения в пост очистите кишечник, чтобы запустить механизмы внутриклеточного питания и избавиться от постоянно чувства голода.

Входить в пост со слабыми ограничениями и постепенно их устрожать.

Делать между основными приемами пищи фруктовые и овощные перекусы.

Увеличьте порцию блюд, чтобы набирать норму калорий.

Источник: unian.net