Рождественский пост 2020: даты начала и окончания, правила поведения

Во время Рождественского поста 2020-2021 необходимо исключить из своего рациона мясные и молочные продукты, яйца, а в некоторые дни поста еще и рыбу.

Рождественский пост 2020 года – один из четырех длительных постов, последний в году

Когда начинается Рождественский пост в 2020 году? Сколько дней будет и до какого числа продлится Рождественский пост 2020-2021? Как правильно себя вести во время поста? Как питаться, что можно, а что нельзя есть в Рождественский пост 2020-2021? Ответы на эти вопросы читайте в нашей статье.

Рождественский пост 2020 года – один из четырех длительных постов, последний в году. Он начинается 28 ноября, в субботу, и продлится ровно 40 дней – до самого начала Рождества Христова, 6 января 2021 года. Благодаря этому празднику пост и получил свое название. Также этот пост часто называют Филипповским, потому что он начинается на день памяти святого апостола Филиппа.

Рождественский пост 2020 питание и правила поведения

Во время длительного Рождественского поста 2020-2021 православные строго соблюдают правила и духовно готовят себя к одному из главных религиозных праздников.

Пост предполагает правильное питание и отказ от многих продуктов. Так во время Рождественского поста 2020-2021 необходимо исключить из своего рациона мясные и молочные продукты, яйца, а в некоторые дни поста еще и рыбу.

В этот период церкви не проводят обряд венчания, ведь в преддверии такого важного праздника как Рождество подобные события отходят на второй план.

Если вы собираетесь поститься, то за несколько дней до начала Рождественского поста сходите в церковь и получите от священника благословение.

В период поста нужно избегать посещения увеселительных заведений и мероприятий. Это важно не только с духовной точки зрения, но и потому, что в таких местах возрастает соблазн нарушить пост.

На период Рождественского поста нужно отказаться от интимных отношений.

Ваши мысли должны быть чисты. Избегайте зависти, злобы и раздраженности.

Смысл Рождественского поста для верующих заключается в том, чтобы получить духовный опыт. В этот период человек пытается осознать, что все люди грешны, и у него должно появиться желание покаяться. Так люди очищаются физически и духовно, готовясь к встрече светлого праздника Рождества Христова.

Источник: kanalukraina.tv