"7 кругов ада для признания малоимущей": Заявилась без маски и "оклеветала" мать-одиночку 2-летней дочери больной онкологией сотрудница "Юноны" в Бердске. Смотрите видео

Как утверждает мать, визит без маски причиняет угрозу жизни ее детям. Как только семья получила новый статус, ее частые гости - ПДН и соцзащита. Каковы последствия признания семьи малоимущей - ответы юриста.

Мать активно борется за своих детей и утверждает, что ее оклеветали специально после видеосъемки работы сотрудницы центра "Юнона"

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась мать двоих детей с просьбой разобраться в поведении сотрудников центра социальной помощи семьи и детям "Юнона".

Ольга (имя героини изменено - прим. ред.) утверждает, что после проверки "Юноны" терпит постоянные доносы в школу, проверки опекой и отделом по делам несовершеннолетних беспричинно. Кроме того, во время проведения проверки, специалист центра социальной помощи "Юнона" находилась без маски, несмотря на то, что масочный режим введен во всей стране. На вопросы матери специалист центра не отвечала даже тогда, когда та начала видеосъемку, чтобы зафиксировать данный факт. Молодая мать устала морально и говорит о прохождении "7 кругов ада", чтобы подтвердить - ее семья действительно находится в шатком положении и нуждается в помощи.

- Чтобы признали меня малоимущей, нам пришлось пройти 7 кругов ада, после этого теперь ко мне приходит опека, отдел по делам несовершеннолетних беспричинно. Просто потому что я попросила помощи в связи с тем, что нахожусь в трудной жизненной ситуации? Сотрудница центра "Юнона" во время составления акта обследования жилищных условий была без маски, неся угрозу жизни моей семье. И вообще, в протоколе написаны шесть членов комиссии, а были всего два: специалист Бочкарева и сотрудница "Юноны" Кузнецова, которая даже в протоколе не указана, - рассказала 23 ноября, "Курьер. Среда. Бердск" Ольга.

Как сообщила директор территориального центра социальной помощи семье и детям Татьяна Качан, с сотрудницей появившейся в доме семьи без маски будет проведена беседа. В случае выявления нарушения ее ждет наказание.

- По технике безопасности это не положено. Ношение маски при посещении семьи обязательно. Она не права. Я запрошу у нее объяснение. Если это так, то она будет наказана,- прокомментировала Татьяна Алексеевна "курьер. Среда. Бердск" вчера, 24 ноября.

Также мать двоих детей Ольгу, как утверждает она сама, оклеветали. Предположительно, клевета появилась после видео, на котором сотрудница "Юноны" направили письмо заместителю председателя по делам несовершеннолетних Л.С. Шишкиной, начальнику ООиП Леонидовой и начальнику МКУ "УОиМП" г. Бердска Тузовой, в котором сообщалось, что двухгодовалая дочь Ольги стоит на учете у врача-онколога, но меры к здоровье и сохранению ребенка матерью приняты не были без пояснения с ее стороны причин. Вставать на учет в ЦЗН Бердска, трудоустраиваться и заниматься оформлением алиментов на содержание детей мать желания не имеет, ссылаясь на карантин. Кроме того, в письме сказано, что гражданка, обратившаяся за помощью, не находит услуги оказываемые специалистами МБУ ЦСПСиД "Юнона" актуальными, так как ситуация в ее семье, якобы, стабильна. Семью взяли на контроль в целях профилактики возможного жестокого обращения матери в отношении детей.

Ольга, как только узнала о письме, была в недоумении. Свою дочь, которая состоит на приеме у онколога она возила в Новосибирск и Москву. На учете в ЦЗН она состоит с момента, как ее дочери исполнилось 1,5 года. А находить услуги центра помощи не актуальными не имеет смысла, ведь, мать двоих детей сама обратилась к ним за помощью.

- Мы получаем только льготу на питание в школе ребёнку, набор продуктов выдали 1 раз на сумму 915р 8к. единоразово, хотя признали малоимущей семьей, со слов сотрудников, на 1 год, но документ никакой не дают. После всей этой ситуации ко мне начали приходить различные инстанции,- отметила Ольга.



Мнение юриста

- У любого государственного органа для того, чтобы он мог осуществлять какие-то проверки, должно быть основание. Сам по себе статус признания малоимущим не является достаточным основанием, чтобы в отношении гражданина проводились какие-то проверочные мероприятия. В силу специфики своей деятельности, я не осуществляю деятельность с отделом по делам несовершеннолетних, но мне известно, что этот орган работает если несовершеннолетний попадет в какую-то неприятную историю и если с ним что-то происходит. Соцзащита занимается охраной прав интересов детей. Эти понятия не являются неразрывно связанными. На территории РФ огромное количество людей живет достаточно скромно. Но это же не означает ровным счетом, что в отношении указанных людей должны быть приняты меры повышенного контроля за их жизнедеятельностью. У нас конституцией РФ установлен ряд гарантирующих прав. В частности, есть право на частную жизнь и охрану частной жизни. Просто так, без каких-либо оснований осуществлять проверки не имеют право. Если госорганы мотивируют этим, то следует обратиться в вышестоящие органы с запросом на объяснение,- прокомментировала частно-практикующий юрист Анна Шумская.

Также Анна Шумская снабдила информацией о том, какие преимущества могут быть у малоимущей семьи.

- В моем понимании признание семьи малоимущим может породить определенные права для этой семьи, в частности, дополнительные социальные гарантии, которые предоставляются государством в виде различных выплат. Отделение соцзащиты предоставляет какие-то льготы малоимущим семьям, лечение в санитарно-курортных мероприятиях. Эта категория граждан, на защите интересов которой стоит государство. Их выделяют в отдельную группу населения только для того, чтобы помогать им, контролировать и помочь, - разъяснила Анна Сергеевна.

Все же Ольга написала обращение в прокуратуру с просьбой защитить ее права.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

Автор видео Ольга

