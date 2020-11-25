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На сколько вырастет зарплата депутата Госдумы в 2021 году? Если в этом они получают по 450 тысяч рублей

17:20 25.11.2020 Фото: Wikimedia Commons
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В Счетной палате рассказали, что в 2020 году финансирование увеличили на 11%. В прошлом году потрачено было 5,3 млрд рублей, а в этом — 5,9 млрд рублей.

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В 2020 году расходы на деятельность Государственной думы значительно выросли

Стало известно, сколько стоит содержание депутатов Государственной думы. Каждый год правительство выделяет из общего бюджета средства, которые необходимы для деятельности парламента. Из них депутаты получают зарплаты, премии и т.д.

Финансирование российских депутатов в 2020 году

В 2020 году расходы на деятельность Государственной думы значительно выросли. Об этом сообщили в Счетной палате России. Проанализирован был бюджет на 2020 год. Если в 2019 году на функционирование нижней палаты Государственной думы было потрачено 10,2 млрд рублей, то уже в 2020 году сумма выросла до 11 млрд рублей.

С 2017 года расходы на деятельность парламента выросли более чем на треть. В Счетной палате заявили, что 50% дополнительно выделенных денег на Госдуму уйдут на повышение зарплаты персоналу. Речь идет не только о депутатах, но и об остальных сотрудниках. В 2019 году на оплату труда персонала парламента было потрачено из бюджета 7,4 млрд рублей, а в 2020 — 8,14 млрд рублей.

Известно стало и о том, сколько денег из бюджета уходит на содержание Совета Федерации. В Счетной палате рассказали, что в 2020 году финансирование увеличили на 11%. В прошлом году потрачено было 5,3 млрд рублей, а в этом — 5,9 млрд рублей.

Какая зарплата у депутатов Госдумы

В 2021 году средняя зарплата депутата Государственной думы составит 500 тыс. рублей в месяц. Об этом рассказали российские журналисты. Стремительно оплата труда членов парламента растет ежегодно. В этом году в среднем депутаты получают 450 тыс. рублей ежемесячно.

В парламенте объяснили, что связан рост заработных плат членов Госдумы с инфляцией. Чтобы определить, как выросла заработная плата депутатов, журналисты проанализировали все декларации членов парламента.

Источники доходов депутаты указывать не обязаны. Однако у многих из них сумма основного дохода примерно одинакова. Невысокие денежные поступления задекларировали 200 членов Госдумы. Проанализировав их декларации, журналисты сделали вывод о реальном размере зарплат в парламенте.

По сравнению с 2018 годом, за 2019 год депутаты заработали в среднем на 12% больше. Среднестатистическая сумма дохода увеличилась с 4,8 млн до 5,4 млн в год.

Догадки журналистов подтвердил член фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков. Он заявил, что действительно в месяц получает примерно 450 тыс. рублей.

Льготы от государства для депутатов Государственной думы

Помимо ежемесячной заработной платы, депутаты федерального парламента России обеспечены перечнем льгот. Узнать, как государство обеспечивает членов парламента, можно в законе «О статусе депутата Госдумы».

Одна из льгот связана с транспортным обеспечением. Каждый депутат Госдумы имеет право бесплатно ездить в общественном транспорте. Из бюджета оплачиваются их перелеты на самолетах, поездки на международных автобусах, поездах и даже вертолетах.

Те депутаты, которые не прописаны в Москве, имеют право на время работы в парламенте получить служебное жилье в столице. Платить арендную плату за проживание не нужно. Достаточно оплачивать коммунальные услуги. Также государство возмещает депутату все расходы, связанные с переездом в Москву.

Члены парламента России получают дипломатический паспорт. Также им положена страховка. Если они пострадают или умрут, государство выплатит родственникам компенсацию.
Если обычные россияне имеют всего 28 дней отпуска в году, депутатам положено 42 дня отдыха.

Источник: 1rre.ru

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