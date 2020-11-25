Прогноз курса доллара и евро в 2021 году

По экспертному мнению, пока что ситуация играет против доллара. Об этом свидетельствует проседание курса приблизительно на 2% с начала ноябрьского периода отчетности.

На основании всех аспектов специалисты не исключают скорой долларовой девальвации

Прогноз курса евро и доллара в 2021 году по отношению к рублю выглядит нестабильно просто потому, что экономисты до сих пор ждут разъяснения по ситуации с возможными санкциями против России со стороны США. Решение по заданной теме с большой долей вероятности будет обнародовано после завершения всех процедур по выборам в Штатах.

Текущая ситуация с долларом и евро

Аналитик Петр Пушкарев дал собственную оценку касательно того, как обстоят дела с американской валютой. По экспертному мнению, пока что ситуация играет против доллара. Об этом свидетельствует проседание курса приблизительно на 2% с начала ноябрьского периода отчетности. Это падение зафиксировано по отношению к юаню.

В случае с валютой ЮАР и Мексики дела обстоят не столь впечатляюще, но все равно заслуживают внимания. Эти валюты смогли собрать больше 5% по приросту в рамках дополнительного веса.

С новозеландским долларом вообще произошла ситуация из ряда вон: значение умудрилось обогнать рекордный двухлетний максимум. Относительно скромными показателями в рамках 0,5%-0,7% обошлись:

рупии;

евро;

британские фунты.

С отечественной валютой текущая ситуация напоминает очень вялые колебания. Разница составляет всего около 50 копеек. По усредненным данным, все застряло в коридоре от 76 до 76,25 рубля. Когда указанный диапазон сдвинется более значительно, сложно сказать, не имея каких-то твердых оснований для составления высокоэффективного и максимально точного прогноза.

Общий прогноз для пары доллара и рубля

В конце осени рубль остается хотя бы в относительной безопасности. Не последнюю роль в этом сыграла и стоимость нефти, которая застряла на отметке почти 45 долларов за бочку. Из других важных рычагов влияния – стабилизированный внешнеторговый баланс в рамках традиционных статей отечественного экспорта.

С началом пандемии коронавируса финансовый рынок чутко реагирует на показатели по статистике заболеваемости, а также на новости о клинических испытаниях вакцин. Мировые биржевые площадки уже успели заработать в капитализации после того, как в прессу стали поступать данные касательно сывороток Pfizer и Moderna.

Такое положение вещей позволило установить курс на повышение фондовых инвестиций, особенно четко это прослеживается в разрезе европейских и американских показателей.

Из других важных факторов влияния стоит выделить сообщение о том, что Федеральный резерв США собирается отправить неиспользованные средства из чрезвычайных фондов обратно в казначейство. Их уже придумали, куда потратить.

Предполагается, что правительство пустит их на качественное субсидирование мелкому бизнесу или же перенаправит на помощь отдельным населенным пунктам.

Стоит ли ждать укрепления валют в 2021 году

Пока мир следит за официальным исходом президентской гонки, республиканцы и с давними соперниками из демократического блока уже ведут переговоры о том, как провести стимулирование экономики.

Когда у руля был господин Трамп, он постоянно старался перетащить европейские и китайские торговые потоки на свою сторону. Аналитики же полагают, что команда Джо Байдена подобным заниматься не будет, а ситуация с Китаем откатится до времени правления Барака Обамы.

На основании всех аспектов специалисты не исключают скорой долларовой девальвации. В процентном соотношении падение может достигнуть четверти по отношению к другим мировым валютам.

Тревожным звоночком уже служит использование тактики отвода лимитов средств. Такой подход призван помочь пережить возможные смены финансовых полюсов в долгосрочной перспективе.

Источник: 1rre.ru