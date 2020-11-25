Мужественные поздравления в стихах на День российского военного миротворца 25 ноября 2020 года

Эти военные участвуют в разных миротворческих миссиях в других странах. Военные миротворцы проходят профессиональную подготовку, они готовы в любой момент прийти на помощь людям в горячих точках.

Российские миротворческие силы принимали участие в военных операциях во многих странах мира

25 ноября 2020 года - День российского военного миротворца.

25 ноября военные миротворцы Российской Федерации отмечают свой профессиональный день. Эти военные участвуют в разных миротворческих миссиях в других странах. Военные миротворцы проходят профессиональную подготовку, они готовы в любой момент прийти на помощь людям в горячих точках. Российские миротворческие силы принимали участие в военных операциях во многих странах мира. Ответственность за действия миротворцев очень большая, потому в связи с этим перед ними ставят четкие задачи, которые нужно выполнить оперативно и точно. В день российского военного миротворца все представители этих войск празднуют свой профессиональный день. Военнослужащие поздравляют друг друга, а также этот праздник отмечают семьи военных. Военные обеспечивают спокойствие и стабильность в стране, потому каждый человек должен поздравить и выразить благодарность военным миротворцам. Выбирайте готовые поздравления, которые точно понравятся военным. Дата, отмечаем день российского военного миротворца - 25 ноября.

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Твоя задача – мир восстановить,

Твой посыл – конфликт остановить,

Твое решение важно для страны,

Найти компромисс, чтобы не было войны!

И в этот светлый день календаря,

С Днем миротворца Россия поздравляет тебя,

Пусть будет решительным твоих действий план,

И пусть с позором рухнет вражеский капкан!

***

Ты миришь врагов, тебе – равных нет,

В душе ты хранишь особый секрет,

Под любым предлогом мир ты сохранишь,

Для страны ты дело доброе творишь!

Так пусть же тебе живется мирно,

Пусть радуют тебя итоги беспрерывно,

На службе, где верно трудишь ты ради наших детей,



Низкий поклон тебе от мирных людей!

***

Поздравляем с Днем военного российского миротворца!

Пусть будут добрыми твоя душа и сердце!

Чтоб удавалось мира тебе везде добиваться,

Чтоб враг не мог в страну к нам ворваться!

Чтоб наши дети мирно спали в постели,

А днем, катались во дворе, на качели,



Чтобы за свою семью ты не волновался,Чтобы мира во всем ты всегда добивался!

***

Конфликту – нет! Его не может быть!

Миротворец эту проблему искоренит,

Еще в зародыше конфликт он уничтожит,

И дальше путь свой мирный продолжит!

Сегодня для миротворца у нас есть поздравление,



Для службы желаем находить вдохновение,Время находить для своей семьи,И делать мирными наши светлые дни!

***

Ты не смиришься с вражеским решением,

Военный конфликт разрешишь в одно мгновение,

Твоя задача – мирно разойтись,

Чтоб в стране была спокойною жизнь!



Низкий поклон тебе от российского народа,И тот талант, что дала тебе природа,Пусть с каждым днем растет и процветает,И наша великая страна войны не знает!

***

Примите поздравления с праздничным днем,

Военные миротворцы великой России!

Благодаря вашим решениям мы мирно живем,



А вам это стоит немало усилий!Так пусть же ваши силы не иссякнут,И с каждым днем светлеет ясный ум,Пусть враг не успеет даже вякнуть,А вас на службе ждет победа и триумф!

***

Мы преклоняемся пред вами, миротворцы России!

Восхищаемся вашим светлым умом!



Вы мир храните от Москвы и до Сибири,Ведь наша страна – это наш дом!И пусть вашу волю, враг не сломит,Не сможет на своем он настоять,И никогда на свою сторону не склонит,И не посмеет в нашу сторону стрелять!

Источник: pozdravkin.com