Благоприятные дни по лунному календарю для стрижки в декабре 2020 года

Считается, что Луна может воздействовать на волосы в определённые дни позитивно или негативно. В неблагоприятные дни волосы могут быть особенно ломкими, чувствительными, непослушными, будут долго и неправильно отрастать.

Календарь стрижек, причёсок, завивок, ухода за волосами на каждый день в декабре 2020 года

Календарь стрижек, причёсок, завивок, ухода за волосами на каждый день в декабре 2020 года. Самые благоприятные дни по лунному календарю.

Лунный календарь для работы с волосами, в частности, стрижки волос, рассчитывается по особому принципу — основан на положениях и фазах Луны. Подробнее с описанием, как это делается, вы сможете ознакомиться после календаря благоприятных дней.

Лунный календарь на декабрь 2020 года

Краткий календарь фаз Луны в декабре 2020 года. Здесь указаны основные положения Луны в месяце — полнолуние, новолуние, растущая и убывающая Луна. Общие сведения о том, как распределятся лунные фазы в декабре 2020 года.

Самые благоприятные дни для стрижки волос по лунному календарю в декабре 2020 года: 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28.

Неблагоприятные дни: 2, 3, 4, 11, 12, 14, 30.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 благоприятные дни

Подробный лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней в декабре 2020. Всё о состоянии Луны на каждый день декабря, каким является день для стрижки, причёски, ухода за волосами.

1 декабря вт

Убывающая

16, 17 лунный день



↓ 9:35↑ 16:36

♊ Близнецы

2 декабря ср — Неблагоприятный

Убывающая

17, 18 лунный день

↓ 10:41

↑ 17:15

♋ Рак

3 декабря чт — Неблагоприятный

Убывающая

18, 19 лунный день

↓ 11:37

↑ 18:09

♋ Рак

4 декабря пт — Неблагоприятный



Убывающая

19, 20 лунный день

↓ 12:20

↑ 19:17

♋ Рак

5 декабря сб

Убывающая

20, 21 лунный день



↓ 12:51↑ 20:35

♌ Лев

6 декабря вс

Убывающая

21, 22 лунный день

↓ 13:14

↑ 21:58

♌ Лев

7 декабря пн

Убывающая

22, 23 лунный день

↓ 13:32

↑ 23:23

♍ Дева

8 декабря вт



Убывающая

23 лунный день

↓ 13:46

♍ Дева

9 декабря ср

Убывающая

23, 24 лунный день

↑ 0:49



↓ 13:59

♎ Весы

10 декабря чт

Убывающая

24, 25 лунный день

↑ 2:17

↓ 14:12

♎ Весы

11 декабря пт — Неблагоприятный

Убывающая

25, 26 лунный день

↑ 3:47

↓ 14:26

♏ Скорпион

12 декабря сб — Неблагоприятный

Убывающая

26, 27 лунный день

↑ 5:20

↓ 14:43

♏ Скорпион

13 декабря вс

Убывающая

27, 28 лунный день

↑ 6:55



↓ 15:06

и ♐ Стрелец

14 декабря пн — Неблагоприятный

Новолуние в 19:16

28, 29, 1 лунный день

↑ 8:27

↓ 15:39

♐ Стрелец

15 декабря вт — Благоприятный

Растущая

1, 2 лунный день

↑ 9:49

↓ 16:26

♑ Козерог

16 декабря ср — Благоприятный

Растущая

2, 3 лунный день

↑ 10:53

↓ 17:30

♑ Козерог

17 декабря чт

Растущая

3, 4 лунный день

↑ 11:38



↓ 18:46

♒ Водолей

18 декабря пт

Растущая

4, 5 лунный день

↑ 12:08

↓ 20:08

♒ Водолей

19 декабря сб

Растущая

5, 6 лунный день

↑ 12:29

↓ 21:29

♓ Рыбы

20 декабря вс

Растущая

6, 7 лунный день

↑ 12:45

↓ 22:46

♓ Рыбы

21 декабря пн

Растущая

7, 8 лунный день

↑ 12:57

♓ Рыбы

22 декабря вт

Растущая

8, 9 лунный день

↓ 0:01

↑ 13:07

♈ Овен

23 декабря ср



Растущая

9, 10 лунный день

↓ 1:14

↑ 13:17

♈ Овен

24 декабря чт — Благоприятный

Растущая

10, 11 лунный день



↓ 2:26↑ 13:27

♉ Телец

25 декабря пт — Благоприятный

Растущая

11, 12 лунный день

↓ 3:38

↑ 13:39

♉ Телец

26 декабря сб — Благоприятный

Растущая

12, 13 лунный день

↓ 4:52

↑ 13:53

♉ Телец

27 декабря вс — Благоприятный



Растущая

13, 14 лунный день

↓ 6:06

↑ 14:11

♊ Близнецы

28 декабря пн — Благоприятный

Растущая

14, 15 лунный день



↓ 7:20↑ 14:36

♊ Близнецы

29 декабря вт

Растущая

15, 16 лунный день

↓ 8:30

↑ 15:12

♋ Рак

30 декабря ср — Неблагоприятный

Полнолуние в 6:28

16, 17 лунный день

↓ 9:31

↑ 16:02

♋ Рак

31 декабря чт



Убывающая

17, 18 лунный день

↓ 10:19

↑ 17:06

♌ Лев

Календарь стрижки волос на декабрь 2020

Лунный календарь стрижки волос в последнее время стал очень популярным. Ни для кого не секрет, что работа с волосами зачастую бывает непростой. Каждая девушка и женщина прекрасно знает, что неухоженные волосы, болезненного вида, некрасивая причёска, неудачная стрижка влияют на весь образ в целом, так что не помогут даже красивый макияж и стильная одежда. Потому именно к красоте волос девушки относятся с особым трепетом.

Естественно, всем хочется сделать наиболее удачную стрижку, которая бы смогла преобразить внешний вид в лучшую сторону. Для этого используют лунный календарь благоприятных дней.

Считается, что Луна может воздействовать на волосы в определённые дни позитивно или негативно. В неблагоприятные дни волосы могут быть особенно ломкими, чувствительными, непослушными, будут долго и неправильно отрастать. Те, кто считает, что Луна воздействует таким образом на волосы, стараются обходить неудачные дни и выбирать наиболее благоприятные, которые по всем показателям способствуют тому, что волосы будут послушными и здоровыми, а стрижка, поход в парикмахерскую или салон красоты будут максимально удачными.

Календарь благоприятных дней для стрижки рассчитывается на основе нескольких показателей.

Полнолуние и новолуние — с волосами лучше ничего не делать, в том числе и наносить какие-либо средства для ухода. Для волос полная и новая Луна считаются неблагоприятными.

Растущая Луна — самое благоприятное время для волос. В эту лунную фазу они обладают особой красотой и здоровьем.

Также смотрят на благоприятные знаки Зодиака, в которых находится Луна. Благоприятными являются: Лев, Стрелец, Близнецы, Весы, Телец, Дева, Козерог.

Источник: art-assorty.ru