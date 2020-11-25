Благоприятные дни по лунному календарю для стрижки в декабре 2020 года

Календарь стрижек, причёсок, завивок, ухода за волосами на каждый день в декабре 2020 года. Самые благоприятные дни по лунному календарю.
Лунный календарь для работы с волосами, в частности, стрижки волос, рассчитывается по особому принципу — основан на положениях и фазах Луны. Подробнее с описанием, как это делается, вы сможете ознакомиться после календаря благоприятных дней.
Лунный календарь на декабрь 2020 года
Краткий календарь фаз Луны в декабре 2020 года. Здесь указаны основные положения Луны в месяце — полнолуние, новолуние, растущая и убывающая Луна. Общие сведения о том, как распределятся лунные фазы в декабре 2020 года.
Самые благоприятные дни для стрижки волос по лунному календарю в декабре 2020 года: 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28.
Неблагоприятные дни: 2, 3, 4, 11, 12, 14, 30.
Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 благоприятные дни
Подробный лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней в декабре 2020. Всё о состоянии Луны на каждый день декабря, каким является день для стрижки, причёски, ухода за волосами.
1 декабря вт
Убывающая
16, 17 лунный день
↑ 16:36
♊ Близнецы
2 декабря ср — Неблагоприятный
Убывающая
17, 18 лунный день
↓ 10:41
↑ 17:15
♋ Рак
3 декабря чт — Неблагоприятный
Убывающая
18, 19 лунный день
↓ 11:37
↑ 18:09
♋ Рак
4 декабря пт — Неблагоприятный
19, 20 лунный день
↓ 12:20
↑ 19:17
♋ Рак
5 декабря сб
Убывающая
20, 21 лунный день
↑ 20:35
♌ Лев
6 декабря вс
Убывающая
21, 22 лунный день
↓ 13:14
↑ 21:58
♌ Лев
7 декабря пн
Убывающая
22, 23 лунный день
↓ 13:32
↑ 23:23
♍ Дева
8 декабря вт
23 лунный день
↓ 13:46
♍ Дева
9 декабря ср
Убывающая
23, 24 лунный день
↑ 0:49
♎ Весы
10 декабря чт
Убывающая
24, 25 лунный день
↑ 2:17
↓ 14:12
♎ Весы
11 декабря пт — Неблагоприятный
Убывающая
25, 26 лунный день
↑ 3:47
↓ 14:26
♏ Скорпион
12 декабря сб — Неблагоприятный
Убывающая
26, 27 лунный день
↑ 5:20
↓ 14:43
♏ Скорпион
13 декабря вс
Убывающая
27, 28 лунный день
↑ 6:55
и ♐ Стрелец
14 декабря пн — Неблагоприятный
Новолуние в 19:16
28, 29, 1 лунный день
↑ 8:27
↓ 15:39
♐ Стрелец
15 декабря вт — Благоприятный
Растущая
1, 2 лунный день
↑ 9:49
↓ 16:26
♑ Козерог
16 декабря ср — Благоприятный
Растущая
2, 3 лунный день
↑ 10:53
↓ 17:30
♑ Козерог
17 декабря чт
Растущая
3, 4 лунный день
↑ 11:38
♒ Водолей
18 декабря пт
Растущая
4, 5 лунный день
↑ 12:08
↓ 20:08
♒ Водолей
19 декабря сб
Растущая
5, 6 лунный день
↑ 12:29
↓ 21:29
♓ Рыбы
20 декабря вс
Растущая
6, 7 лунный день
↑ 12:45
↓ 22:46
♓ Рыбы
21 декабря пн
Растущая
7, 8 лунный день
↑ 12:57
♓ Рыбы
22 декабря вт
Растущая
8, 9 лунный день
↓ 0:01
↑ 13:07
♈ Овен
23 декабря ср
9, 10 лунный день
↓ 1:14
↑ 13:17
♈ Овен
24 декабря чт — Благоприятный
Растущая
10, 11 лунный день
↑ 13:27
♉ Телец
25 декабря пт — Благоприятный
Растущая
11, 12 лунный день
↓ 3:38
↑ 13:39
♉ Телец
26 декабря сб — Благоприятный
Растущая
12, 13 лунный день
↓ 4:52
↑ 13:53
♉ Телец
27 декабря вс — Благоприятный
13, 14 лунный день
↓ 6:06
↑ 14:11
♊ Близнецы
28 декабря пн — Благоприятный
Растущая
14, 15 лунный день
↑ 14:36
♊ Близнецы
29 декабря вт
Растущая
15, 16 лунный день
↓ 8:30
↑ 15:12
♋ Рак
30 декабря ср — Неблагоприятный
Полнолуние в 6:28
16, 17 лунный день
↓ 9:31
↑ 16:02
♋ Рак
31 декабря чт
17, 18 лунный день
↓ 10:19
↑ 17:06
♌ Лев
Календарь стрижки волос на декабрь 2020
Лунный календарь стрижки волос в последнее время стал очень популярным. Ни для кого не секрет, что работа с волосами зачастую бывает непростой. Каждая девушка и женщина прекрасно знает, что неухоженные волосы, болезненного вида, некрасивая причёска, неудачная стрижка влияют на весь образ в целом, так что не помогут даже красивый макияж и стильная одежда. Потому именно к красоте волос девушки относятся с особым трепетом.
Естественно, всем хочется сделать наиболее удачную стрижку, которая бы смогла преобразить внешний вид в лучшую сторону. Для этого используют лунный календарь благоприятных дней.
Считается, что Луна может воздействовать на волосы в определённые дни позитивно или негативно. В неблагоприятные дни волосы могут быть особенно ломкими, чувствительными, непослушными, будут долго и неправильно отрастать. Те, кто считает, что Луна воздействует таким образом на волосы, стараются обходить неудачные дни и выбирать наиболее благоприятные, которые по всем показателям способствуют тому, что волосы будут послушными и здоровыми, а стрижка, поход в парикмахерскую или салон красоты будут максимально удачными.
Календарь благоприятных дней для стрижки рассчитывается на основе нескольких показателей.
Полнолуние и новолуние — с волосами лучше ничего не делать, в том числе и наносить какие-либо средства для ухода. Для волос полная и новая Луна считаются неблагоприятными.
Растущая Луна — самое благоприятное время для волос. В эту лунную фазу они обладают особой красотой и здоровьем.
Также смотрят на благоприятные знаки Зодиака, в которых находится Луна. Благоприятными являются: Лев, Стрелец, Близнецы, Весы, Телец, Дева, Козерог.
Источник: art-assorty.ru