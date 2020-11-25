Полутеневое лунное затмение 30 ноября 2020 года: Что можно и что категорически нельзя делать в этот мощный день

Гипертониками и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовано отдохнуть и отказаться от активной деятельности.

Лунное затмение 30 ноября 2020 совпадает с Полнолунием, когда Солнце, Земля и Луна окажутся на одной прямой

В ноябре 2020 нас ждет лунное затмение. 30 ноября произойдет полутеневое затмение Луны. Что принесет нам этот день и кому особенно стоит его опасаться — читайте дальше в статье.

Лунное затмение 30 ноября 2020 совпадает с Полнолунием, когда Солнце, Земля и Луна окажутся на одной прямой. Земля, оказавшись между Солнцем и Луной, отбросит полутень на свой естественный спутник. Из-за чего это затмение и получило название — полутеневое.

Влияние лунного затмения в ноябре 2020 продлится почти месяц: до наступления солнечного затмения 14 декабря 2020 года и еще 2 недели после него. В этот период мы будем наблюдать коридор затмений.

Лунное затмение в ноябре 2020: когда и где наблюдать?

Полутеневое затмение Луны 30 ноября — четверток в 2020 году. Но в отличие от предыдущих затмений Луны, затмение 30 ноября будет сложно разглядеть невооруженный глазом. Яркость Луны может слегка уменьшиться, но значительных изменений в ее оттенке не будет. Мы сможем увидеть потемневший уголок ночного светила, который будто утонет с облаках. Именно это и есть тень (а, точнее, полутень Земли, которая падает на Луну). Лучше всего смогут разглядеть лунное затмение в ноябре 2020 жители восточной части Евразии, Северной Америки и Австралии.

Всех интересует точное время лунного затмения 30 ноября. Отвечаем и на этот вопрос — это случится в 11:43 по киевскому времени. Не не старайтесь его увидеть, потому что в нашем регионе это невозможно.

Лунное затмение 30 ноября: как повлияет на людей?

Луна символизирует скопление людей, поэтому полутеневое затмение 30 ноября 2020 года может активизировать бурю протестов. Больше всего "под удар" лунного затмения попадут регионы хорошей видимости лунного затмения в ноябре: Северная Америка, Китай, страны Дальнего Востока.

Лунное затмение 30 ноября 2020: что можно и нельзя делать?

Астрологи рекомендуют следовать принципу "тише едешь — дальше будешь". Пусть главной задачей в этот день станет подведение личных итогов года. Гипертониками и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовано отдохнуть и отказаться от активной деятельности.

В день лунного затмения 2020 ожидается повышенная штормовая активность и опасность ураганов, особенно на водах Тихого океана. Поэтому не стоит отправляться в морские круизы, путешествовать на воздушном и водном транспорте, если у вас есть возможность перенести путешествие.

В период лунного затмения в ноябре 2020 года возрастает вероятность подземных взрывов, обвалов, землетрясений и лавин в сейсмически активных зонах. Не отправляйтесь во время затмения в горы, не увлекайтесь экстремальными видами спорта, будьте осторожны во всем и не недооценивайте матушку природу.

Также в период лунного затмения 30 ноября техника может выходить из строя и подводить в самые неожиданные моменты, поэтому стоит проявить осторожность при контакте с электричеством.

Лунное затмение в ноябре 2020: запреты

Не стоит начинать новых дел, проектов.

Не меняйте профессию или род занятий.

Откажитесь от новых рабочих обязанностей, новой должности в день лунного затмения.

Не заключайте брак.

Не подписывайте важных договоров, не заключайте сделок.



Не отправляйтесь в командировки и длительные путешествия.Избегайте массовых скоплений, потому что в этот период ожидается волна инфекционных заболеваний.

Источник: hochu.ua