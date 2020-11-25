Долги за неуплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года взыщут через суд

На оплату задолженности дают обычно пять дней с того момента, как взыскатель подал соответствующее заявление

В период карантина пени не начислялись

Принятые российским правительством послабления в части оплаты гражданами потребляемых ими услуг ЖКХ затрагивают лишь пени. Именно их решено было не начислять россиянам в период карантина, введенного властями в связи с пандемией коронавируса. Что же касается всех прочих платежей, то они сохранились, и сформировавшиеся у населения задолженности списывать никто не будет.

На официальном портале Роспотребнадзора опубликована информация, в которой специалисты ведомства напомнили соотечественникам о моратории, введенном правительством до 1 января 2021-го. Он касается лишь недоимки, а также установления пени, уточнил Роспотребнадзор.

Заявление Роспотребнадзора

«Приостановлено взыскание неустоек (штрафов, пени) при несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере уплатах за жилые помещения, услуги ЖКХ и взносов на капремонт», — следует из официального заявления, обнародованного Роспотребнадзором.

Действие временного моратория

Пени на просроченную оплату «коммуналки» не начисляют и не взыскивают с россиян с 6 апреля 2020-го по 1 января следующего года. Причем речь идет, в том числе, и о задолженностях, образовавшихся до 6 апреля текущего года, уточнили официальные представители ведомства.

До начала 2021-го в случае отсутствия платы за услуги ЖКХ россиянам не будут отключать электроэнергию, водоснабжение, природный газ и др. Напомним, обладателям субсидий их автоматически пролонгировали ранее до 1 октября уходящего года.

Поверка счетчиков приостановлена

Счетчики на электричество и воду гражданам России разрешили эксплуатировать вплоть до 1 января 2021-го даже в тех случаях, когда периоды плановой поверки устройств уже просрочены.

Штрафы за долги по ЖКХ: какие механизмы взыскания могут включить с 1 января 2021 года

В Российской Федерации уже четыре года действует упрощенная схема взыскания долгов – на основании судебного приказа. Представителям руководящего аппарата управляющей компании для этого достаточно просто подать исковое заявление в судебную инстанцию.

Условия – следующие:

общая сумма имеющейся задолженности не должна превышать отметку в 500 тысяч рублей;

управляющая структура обязана будет предоставить пакет документов, подтверждающих наличие долга, а также сведения о том, где проживает должник.

Мировые судьи наделены правом на единоличные вынесения приказов без судебных разбирательств, и присутствие сторон в данном случае обязательным условием не является.

На оплату задолженности дают обычно пять дней с того момента, как взыскатель подал соответствующее заявление. Судебные приказы отправляются наряду с этим приставам, а копии документов получают должники.

Источник: Пронедра