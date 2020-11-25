Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2021 году

Цены вырастут по регионам в пределах диапазона от 3,4 до 6,4 процента.

С 1 января 2021 года начнут отключать потребителей от получения услуг за долги по ЖКХ

В наступающем 2021 году россияне столкнутся, вероятнее всего, с очередным повышением тарифов в сфере ЖКХ. «Коммуналка» подорожает в нашей стране в среднем на четыре-шесть процентов, утверждают отечественные эксперты.

По словам эксперта сферы ЖКХ Натальи Чернышевой, руководящей Организацией народного контроля, в уходящем 2020-м году коммунальные услуги в различных субъектах России подорожали в среднем на 2,5−6,5% к тем уровням, которые действовали по стране в минувшем 2019-м.

Более высокий рост тарифов ЖКХ лоббируют

Наталья Чернышева не исключает, что ресурсоснабжающие организации России пойдут в следующем году на лоббирование роста тарифов ЖКХ на более высокие проценты. Они элементарно будут всячески стремиться к покрытию собственных убытков от тех средств, которые недополучили и еще недополучат в уходящем году, пояснила эксперт в интервью журналистам.

В соответствии с действующим в России законодательством тарифы на услуги ЖКХ никак не могут быть выше, чем инфляция. Ее уровень составит по итогам года от четырех до пяти процентов, прогнозируют специалисты Минэкономразвития РФ.

Организация народного контроля предупредила о повышении тарифов на услуги ЖКХ в 2021 году в России и о «новой напасти»

По словам Натальи Чернышевой, помимо роста цен на «коммуналку», наши соотечественники столкнутся с 1 января 2021-го с «новой напастью». Дело в том, что в начале следующего года истечет срок действия ранее объявленного правительством моратория на штрафы, а также на отключения коммунальных услуг при отсутствии оплаты. Многие российские семьи столкнутся в результате с финансовыми трудностями, предупредила общественность эксперт.

Однако, предстоящие штрафы Наталья Чернышева назвала «далеко не самым большим злом». Намного страшнее будут для россиян, по ее словам, отключения отопления, электроэнергии и водоснабжения в холодный зимний период.

Повышение тарифов ЖКХ в 2021 году прокомментировал глава «Городских инновационных технологий»

Из комментариев руководителя «Городских инновационных технологий» Сергея Минко следует, что стоимость природного газа в России вырастет в следующем году на три процента. Кроме этого, на июль 2021-го запланирована четырехпроцентная индексация тарифов на электричество и на вывоз мусора.

Тепло- и водоснабжение, а также водоотведение в наступающем году тоже подорожают в России на четыре процента, сообщил эксперт. Сергей Минко также уточнил, что речь идет в данном случае о средних показателях по стране, а власти субъектов наделены правом на установление своих тарифов. Вероятнее всего, цены вырастут по регионам в пределах диапазона от 3,4 до 6,4 процента, резюмировал глава компании.

Источник: Пронедра