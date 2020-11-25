25 ноября – Иван Милостивый 2020: приметы и что заканчивается в этот день, история и обычаи

Другие названия праздника: «Иванов день», «Иван Снежный», «День подарков». Снежным Ивана прозвали за не редкие в этот период года снегопады

25 ноября 2020 года – Иван Милостивый.

Народный праздник «Иван Милостивый» отмечается 25 ноября (по старому стилю – 12 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Другие названия праздника: «Иванов день», «Иван Снежный», «День подарков». Снежным Ивана прозвали за не редкие в этот период года снегопады.

История праздника и обычаи

Иоанн родился в одном из древнейших городов Кипра – Аматусе. Его отцом был Епифаний – губернатор острова Кипр. Иоанн сначала жил обычной мирской жизнью. Однако случилось так, что он потерял жену и детей, после чего решил посвятить себя Богу и вести аскетический образ жизни. Известен был своей добротой и заботой о бедняках. Несмотря на то, что Иван (Иоанн) не был клириком или монахом, народ все-таки решил сделать его патриархом. Вступив в свои права, Иоанн тут же посчитал, сколько нищих находится в Александрии, после чего решил раздать им все свое имущество. В дальнейшем совершил немало добрых дел, в том числе, выкупал пленных, давал приют обездоленным. Именно за это он и получил прозвище Милостивый.

А в более древние времена 25 ноября славяне вспоминали про Морену, которую еще называли Мареной, Марой, Мораной. Морена – грозная богиня славянского пантеона богов, богиня Зимы и Смерти, дочь богини Лады, жена Кощея, сестра богинь Лели и Живы. В русском языке след богини можно увидеть в таких словах, как «мор», «смерть», «мрак», «морок», «марево». Морену представляли как высокую красивую женщину. Иногда она являлась в образе старухи, но всегда в руках у богини была коса, которой она подрезала нить человеческой жизни. Праздник Морены связывался с ритуалом умирания и воскрешения природы. Также обращались к этой богине, когда в летнюю засуху хотели вызвать дождь.

На Руси в эти дни заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только с окончанием зимы – на Масленицу, либо на Красную горку. Поэтому девушкам и юношам, не встретившим свою судьбу, приходилось ждать до весны и завидовать более удачливым подругам и друзьям. В некоторых районах Белоруссии этот день назывался Днем подарков и люди старались с кем-нибудь хоть чем-нибудь поделиться, подарить какой-то подарок. Это считалось доброй приметой.

На Ивана обращали внимание на приметы: если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели до самого Введения (4 декабря). «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется»; «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож», – говорили наши предки. В случае плюсовой температуры в этот день без особой надобности на улицу старались не выходить, чтобы грязь по дорогам лишний раз не месить.

Про снег, который 25 ноября часто покрывал землю, загадывали загадки. Многие из них сохранились и до наших дней: «Скатерть бела весь свет одела»; «Бело покрывало на земле лежало. Лето пришло, оно все сошло»; «Белый Тихон с неба спихан, где пробегает – ковром устилает».

Приметы

Суди декабрь по Иоанну.

Если изморозь поутру появилась – будут вечерние заморозки.



Если поставленная в выпавший снег соломинка не провалится, то снег не растает.Если в этот день снег покрыл землю, то весна придет поздно.Если на Ивана Милостивого идет дождь, то в течение 7 дней наступит оттепель, а до февраля будет сыро и влажно.Если в этот день, как и на Федора (24 ноября), начнется дождь, то быть теплу до праздника Введения (4 декабря).Если в этот день холода не наступили – весна придет раньше обычного.Облака низко плывут – к морозным дням. Если плывут против ветра, то приближается снегопад.Если при горении дров зола быстро появляется, то скоро наступит теплая погода.Огонь в печке шумно трещит и ярко горит – к сухой и морозной погоде.Родившиеся 25 ноября — защитники слабых, неподкупные судьи. Носить им следует бирюзу или турмалин.