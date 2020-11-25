Расписание ОГЭ-2021 для 9 классов дал Рособрнадзор

В обязательном порядке 9-классники будут сдавать математику и русский язык

Летом 2020 года ЕГЭ разрешили сдавать в России лишь тем, кто планировал поступления в вузы. В наступающем году ЕГЭ станет обязательным для всех без исключения выпускников 11-х классов российских школ.

Из заявления главы Рособрнадзора Анзора Музаева следовало: исходили из того, что обязательным условием для получения аттестатов должна оставаться сдача ЕГЭ по математике и по русскому языку.

Аналогичным образом будут принимать в нашей стране и решение по проведению ОГЭ для выпускников 9-х классов. Обязательными окажутся, вероятно, два экзамена и по двум дисциплинам на выбор самих учеников. Напомним, минувшим летом выпускников 9-х классов от экзаменов освободили.

Будет ли ОГЭ в 9 классе в 2021 году в России?

В октябре уходящего года с родителями российских школьников традиционно встречался глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Это была уже шестая по счету Всероссийская встреча официального представителя сферы образования с соотечественниками. Родители направили руководителю надзорного ведомства в общей сложности свыше двух тысяч вопросов.

Ключевое прозвучавшее в ходе мероприятия заявление: как ОГЭ, так и ЕГЭ, а также ВПР планируют проводить в следующем году в штатном режиме, если это будет позволять эпидемиологическая ситуация в стране. Следовательно, прибегать в будущем ко всем изменениям, имевшим место в 2020-м из-за пандемии коронавируса, российская власть не намерена.

Как будет проходить ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2021 году?

ОГЭ в 2021 году выпускники-девятиклассники будут сдавать по традиции поэтапно:

досрочно – с 20 апреля до 14 мая;

основной период – с 21 мая по 1 июля;

дополнительный период – с 3-го по 22-е сентября.

Официальные представители Минпросвещения РФ полагают, что подавляющее большинство российских выпускников традиционно сдадут экзамен в основной период.

Расписание ОГЭ-2021

В октябре уходящего года был обнародован проект расписания ОГЭ на 2021 год:

21 мая – иностранные языки (английский, испанский, немецкий и французский);

22 мая – иностранные языки (английский, испанский, немецкий и французский);

25 мая – физика, химия, история, биология;

28 мая – обществознание;

1 июня – информационно-коммуникационные технологии, информатика, биология, химия, география;

4 июня – русский язык;

8 июня – математика;

11 июня – физика, литература, информационно-коммуникационные технологии, география, информатика.

В обязательном порядке выпускники девятых классов будут сдавать математику и русский, плюс – дисциплины по их выбору согласно тому профилю, который будет выбран для дальнейшего обучения.

Источник: Пронедра