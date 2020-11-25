Обработали остановки и кладбища для профилактики коронавируса в Новосибирской области

Всего в этом году обработано более трех тысяч объектов

Более трех тысяч объектов, включая жилые дома, остановки, предприятия АПК, парки, кладбища, обработали специалисты учреждений ветеринарии Новосибирской области в рамках профилактики борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Всего в этом году обработано более трех тысяч объектов.

О принимаемых мерах по обеспечению биологической и пищевой безопасности в Новосибирской области в период противодействия коронавирусной инфекции шла речь на пресс-конференции 24 ноября. Как рассказал заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе, проблема коронавируса в ветеринарии известна с 1946 года, а с 70-х годов прошлого столетия в этом направлении были сделаны наиболее значимые открытия. Изучены такие болезни как инфекционный гастроэнтерит свиней, эпизоотическая диарея поросят, энцефаломиелит свиней, коронавирусная инфекция телят, коронавирусная инфекция собак, инфекционный перитонит кошек, инфекционный бронхит кур, синюшная болезнь индюков и другие.

В свою очередь, старший научный сотрудник лаборатории болезней птиц Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Сергей Леонов отметил, что возбудители всех этих перечисленных болезней являются коронавирусами. Для людей эти болезни безопасны, хотя течение и симптомы у животных напоминают симптомы коронавируса человека. Для профилактики и защиты животных и птицы от указанных болезней, вызываемых различными видами коронавирусов, широко и эффективно применяются специализированные вакцины. Например, вакцина от инфекционного бронхита кур эффективно работает на протяжении многих десятилетий и позволяет обеспечить здоровье и сохранность птицы.

Заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе также рассказал, что в период борьбы с распространением коронавирусной инфекцией госветслужбой региона применяется ряд профилактических мер. Так, определены возможности службы по ее участию в проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов агропромышленного комплекса, перерабатывающих предприятий, предприятий по хранению пищевых продуктов. В текущем году учреждениями ветеринарии проведена дезинфекционная обработка более трех тысяч объектов общей площадью более 530 тыс. квадратных метров. Проводилась дезинфекция подъездов жилых домов, придомовых территорий, домов престарелых и пришкольных территорий, остановок автотранспорта, парков культуры и отдыха и других социальных объектов. Также проводилась акарицидная (противоклещевая) обработка кладбищ и парков, дератизационная обработка объектов, что также является важной составляющей в профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Еще одним мероприятием является поддержание повышенной готовности 26 ветеринарных лабораторий, имеющих лицензии на работу с микроорганизмами 2-4 и 3-4 групп патогенности. В Новосибирской области имеется 26 таких государственных ветеринарных лабораторий, в том числе аккредитованных на проведение ПЦР и ИФА диагностических исследований.

Системообразующие предприятия в АПК Новосибирской области (свинокомплексы, птицефабрики, молочно-товарные комплексы) работают в режиме предприятий закрытого типа. Это обеспечивает высокий уровень биологической защиты и позволяет контролировать состояние здоровья работников, не допускать занос возбудителей болезней животных на территории предприятий.

«В период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 очень важно не забывать о других биологических угрозах – инфекционных и паразитарных болезнях, общих для человека и животных. Это такие болезни как бешенство, сибирская язва, лептоспироз, бруцеллез, туберкулез, трихинеллез, альвеококкоз и многие другие зооантропонозы. Поэтому государственной ветеринарной службой принимаются меры по оценке состояния здоровья животных, их вакцинации, а также по оценке безопасности пищевых продуктов, получаемых от животных. Например, для предупреждения возникновения сибирской язвы на территории Новосибирской области ежегодно проводится более 700 тыс. вакцинаций сельскохозяйственных животных», – отметил руководитель пресс-службы управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт.

Кроме того, каждая партия легально выпускаемых пищевых продуктов животного происхождения (мяса, мясопродуктов, молока, молочных продуктов, яиц, меда, рыбы и других морепродуктов) в обязательном порядке подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе. По результатам ее проведения оформляется ветеринарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции для потребителей. В настоящее время ежедневно, в круглосуточном режиме специалистами ветеринарной службы области оформляется более 340 тысяч электронных ветеринарных сертификатов, подтверждающих безопасность пищевых продуктов (более 10 миллионов за месяц).

Источник: nso.ru