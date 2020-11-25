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Они управляют полетами: авиадиспетчеры рассказали о своей работе

08:15 25.11.2020 Фото: pixabay
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Задача заключается не только в том, чтобы самолеты безопасно следовали по курсу, но и в том, чтобы не допустить вылета, если есть какие-либо риски.

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Задача заключается не только в том, чтобы самолеты безопасно следовали по курсу, но и в том, чтобы не допустить вылета, если есть какие-либо риски.

Авиадиспетчеры рассказали о сложностях и специфике их работы, и как они реагируют на сложные ситуации, сообщает Express.
Выступая анонимно на профессиональном форуме, один сотрудник аэропорта рассказал, что они постоянно ругаются и кричат на пилотов, когда не находятся в эфире. А после включения связи, говорят серьезно и вежливо.
“Мы иногда слышим ваших коллег на заднем плане”, — прокомментировал ситуацию летчик. При этом он отметил, что осознает, насколько сложная работа у диспетчеров. "Такая реакция понятна, когда кто-то не может правильно определить точку GPS с пятой попытки”, — продолжил пилот.

Однако другой авиадиспетчер, Поль Диштелькамп, считает, что важно избегать стресса в их работе. "Вам нужно быть уверенным в себе, а не паниковать, если что-то идет не так, — сказал он. — Мы все обучены правильно реагировать на внештатные ситуации".
По его словам, задача заключается не только в том, чтобы самолеты безопасно следовали по курсу, но и в том, чтобы не допустить вылета, если есть какие-либо риски. Например, зимой с самолетов приходится снимать лед. "Поскольку безопасность является приоритетом, все делается тщательно, а не быстро, — сказал Поль. — И это может означать, что рейс задержится".
Он добавил, что если есть сомнения в работе вышек или самолета, то вызовут инженеров для проверки и ремонта, даже если придется отложить вылет.

авиадиспетчер работа
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