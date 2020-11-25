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Получили новенькие Lada Granta пострадавшие на производстве жители Новосибирска

09:30 25.11.2020 Фото: nso.ru
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Всего в 2020 году получателями автомобилей являются 15 человек, из них троим пострадавшим на производстве произведена компенсация за самостоятельно приобретенные транспортные средства, 1 автомобиль вручат в декабре текущего года.

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Пострадавшим на производстве работникам вручили адаптированные легковые автомобили

11 автомобилей Lada Granta получили работники предприятий, пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В церемонии вручения ключей от автомобилей 24 ноября приняли участие заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Лада Шалыгина и и.о. управляющего Новосибирским отделением Фонда социального страхования Леонид Подленко.
Как отметила Лада Шалыгина, вручаемые автомобили являются одним из видов медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. «Наличие транспортного средства позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в обществе и не испытывать проблем с передвижением», – добавила замминистра.

Приобретенные и модифицированные за счет средств Фонда социального страхования 11 автомобилей Lada Granta получили работники предприятий, пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Возраст получателей: от 44 лет до 71 года.

«Обеспечение автомобилями работников с производственными травмами в регионе осуществляется согласно федеральному закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев» 1 раз в 7 лет Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации», – рассказал Леонид Подленко. Если по истечению срока эксплуатации автомобиля человек все еще в нем нуждается, то по программе реабилитации ранее полученное транспортное средство меняют на новую машину.

Всего в 2020 году получателями автомобилей являются 15 человек, из них троим пострадавшим на производстве произведена компенсация за самостоятельно приобретенные транспортные средства, 1 автомобиль вручат в декабре текущего года.

Источник: nso.ru
адаптированный автомобиль инвалид производственная травма
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