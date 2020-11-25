Защиту электрокара Tesla хакеры-угонщики взломали за несколько минут

Производитель обещает проблему решить, выпустив новую версию прошивки. провели бельгийские специалисты по кибербезопасности. Бортовую систему безопасности электрокара Tesla можно взломать за считанные минуты. Эксперимент с угономбельгийские специалисты по кибербезопасности.

Подопытным стал Tesla Model X. Защита электромобиля оказалась уязвима в части процесса установки обновления фирменного брелока. Оказалось, что взломать продвинутую систему можно имея электронный блок управления, взятого с аналогичного автомобиля.

Исследователи собрали установку для взлома электромобиля Илона Маска за 195 долларов. На угон же ушло буквально несколько минут — хакеры считали сигнал разблокировки, удаленно перепрошили брелок, разблокировали двери и привязали новый ключ к бортовой системе автомобиля. После этих манипуляций Tesla и была "угнана".