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Защиту электрокара Tesla хакеры-угонщики взломали за несколько минут

08:30 25.11.2020 Фото: pixabay
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Производитель обещает проблему решить, выпустив новую версию прошивки.

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Производитель обещает проблему решить, выпустив новую версию прошивки.
Бортовую систему безопасности электрокара Tesla можно взломать за считанные минуты. Эксперимент с угоном провели бельгийские специалисты по кибербезопасности.
Подопытным стал Tesla Model X. Защита электромобиля оказалась уязвима в части процесса установки обновления фирменного брелока. Оказалось, что взломать продвинутую систему можно имея электронный блок управления, взятого с аналогичного автомобиля.
Исследователи собрали установку для взлома электромобиля Илона Маска за 195 долларов. На угон же ушло буквально несколько минут — хакеры считали сигнал разблокировки, удаленно перепрошили брелок, разблокировали двери и привязали новый ключ к бортовой системе автомобиля. После этих манипуляций Tesla и была "угнана".
Бельгийские специалисты еще до того, как опубликовали свой эксперимент, сообщили об уязвимости электромобиля в Tesla. Производитель обещает проблему решить, выпустив новую версию прошивки.
tesla авто защита хакер
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