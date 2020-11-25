Когда наступит конец света по Библии, он уже близок?

Некоторые христиане убеждены в том, что пандемия коронавируса, что захватила весь мир является первым признаком надвигающегося Апокалипсиса.

Рано или поздно наша цивилизация прекратит свое существование

В последнее время все чаще звучат пророчества конца света от тех или иных предсказателей. Конечно же логично предположить, что рано или поздно наша цивилизация прекратит свое существование. Однако, определить когда это произойдет достаточно таки сложно. Эксперты решили обратиться за ответами на данный вопрос к библейским писаниям. Они изучили эту информацию и донесли ее людям.

Когда наступит конец света согласно библейским писаниям

Согласно писаниям в Библии, концу света будут предшествовать ужасающие войны и многочисленные стихийные бедствия. Христиане убеждены, что накануне второго предшествия Иисуса Христа на Землю придет Антихрист, чтобы в течение семи лет сеять разруху и хаос на планете.

В Библии также говорится о том, что вначале произойдет событие Восхищение — Господь покажется людям, но не будет сходить на Землю. В этот момент он заберет к себе на небеса всех умерших людей. Стоит отметить, что когда это случиться хоть примерно не указано в Библии, а потому можно лишь строить догадки. Нет никаких записей также о том, сколько времени будет длится Восхищение, а сколько период Скорби (время правления Антихриста).

Некоторые христиане убеждены в том, что пандемия коронавируса, что захватила весь мир является первым признаком надвигающегося Апокалипсиса. Однако, скептики отвергают подобное предположение, основываясь на том, что это не впервые мир захлестывают страшные болезни.

Предсказания Тома Мейера о гибели человечества

Профессор Том Мейер отмечает, что конец света может начаться в любой момент. Не будет никакого предупреждения о том, что наступает то или иное событие. Восхищение наступит настолько тихо и скрытно, что никто его и не заметит.

В Первом послании Павла к фессалоникийцам и в первом письме его к коринфянам неоднократно говорилось о том, что господь сойдет с небес под звуки трубы Божьей. После того, как она прозвучит три раза, мертвые воскреснут и вместе с глубоко верующими христианами будут восхищены Христом на небо.

Том Мейер призывает людей уже сейчас примириться с Господом, покаяться в совершенных грешных делах и проявить милосердие к ближним своим.

Источник: rsute.ru