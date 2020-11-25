22.12.2020: Кто сможет выжить после 22 декабря 2020 года, предсказала Ванга

В год 5-ти двоек в России родится много талантливых и умных детей, как раз это время приходится на декабрь 2020 года. Эти дети смогут сделать совершенно новые открытия и освоить космос.

Провидица заявляла, что невзирая на хаос, который творится в мире, Россия сможет сохранить стабильность

Несмотря на скептическое отношение к нумерологии, болгарская ясновидящая Ванга была насторожена ко дню, когда будет пять двоек и поведала, кто сможет выжить. Следующий роковой день произойдет 22 декабря 2020 года.

Предсказание Ванги об астероиде

Все помнят о пророчестве, которое давала Ванга на 2020 год. Оно касалось астероида, который якобы должен пролететь над Землей или врезаться в нее, при этом последствия будут фатальными. Все вокруг покроется черным пеплом, так, что люди полгода не увидят Солнца. От этого многие начнут гибнуть.

Теперь уже установлена дата, когда произойдет столкновение — это будет 22 декабря 2020 года, как раз в день пяти двоек. Астрономы же отмечают, что в этот день ничего не произойдет с Землей, поэтому не стоит паниковать.

В феврале к Земле в самом деле надвигалось большое космическое тело, которое должно было упасть еще 15 числа. На астероид может оказывать влияние много факторов, поэтому не исключено, что его приближение как раз произойдет 22.12.2020, в день пяти двоек.

Какие предсказания сделала Ванга на 22 декабря 2020 года

Провидица отметила, что миру не нужно бояться пяти двоек. По ее словам в этот период ничего не произойдет, а сам день будет благоприятным для начала новых дел и решения запланированных задач.

Журналист Сергей Косторной был знаком с провидицей лично и записывал все, что она говорила. Тогда Ванга заявила, что в год 5-ти двоек во всем мире будет страшный вирус от которого много людей погибнет. Возможно она имела в виду коронавирус, который обрушился на мир несколько месяцев назад и с каждым днем забирает все больше новых жизней.

Провидица утверждала, что проблемой вируса окажутся желтые, может она имела в виду расу. Но, несмотря на все сложности, человечество сможет обрести спокойствие. Не исключено, что это начнет происходить именно с 22 декабря 2020 года.

В 2021 году рядом с Землей пролетит астероид, поэтому не исключено столкновение. Если же это произойдет, то будет очень много жертв.

Что ожидать России до конца 2020 года

Провидица заявляла, что невзирая на хаос, который творится в мире, Россия сможет сохранить стабильность. По всему миру будут разоряться большие и серьезные корпорации, произойдет обесценивание денежной системы. Россия и дальше будет продолжать оставаться единым государством. В ней не будут царить междоусобные войны.

В год 5-ти двоек в России родится много талантливых и умных детей, как раз это время приходится на декабрь 2020 года. Эти дети смогут сделать совершенно новые открытия и освоить космос.

Кроме того, Ванга говорила об ученом, который сможет сделать большое открытие в области медицины. Именно он сможет приостановить развитие разных болезней и найдет от них лекарство.

Предсказания Ванги, которые так и не сбылись

При жизни Ванга предсказала смерть президента Америки, который должен был погибнуть в самолете из-за пожара, но такого не произошло. Так же, по словам провидицы 2010 год должен был быть роковым, именно в этот год должна была начаться Третья мировая война, которая продлилась бы до 2014 года.

Как-то к провидице приезжали родственники российских журналистов, которые пропали без вести, тогда Ванга сказала, что они живы, но потом пришла весть, что их расстреляли.

Так же Ванга говорила об изменениях, которые должны были произойти в экологии якобы из-за применения химического орудия и из-за выпадения радиационных осадков.

После этого ученые провели анализ всех событий, которые сбылись и нет, на основании этого они сделали вывод, что 43% пророчеств все таки сбылись. На основании этого ученые считают, что Ванга действительно имела особый дар пророчества.

Источник: rsute.ru