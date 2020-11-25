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«Это не мусор»: Зачем школьникам собирать макулатуру?

09:00 25.11.2020 Фото: pixabay
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Один килограмм макулатуры стоит порядка 12 рублей, уточнили в РЭО.

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Один килограмм макулатуры стоит порядка 12 рублей, уточнили в РЭО.
Участникам акции #БумБатл, организованной АНО "Национальные приоритеты" в рамках нацпроекта "Экология", предстоит собирать один из самых цикличных видов отходов, очень ликвидный и востребованный на рынке вторичных материалов товар - макулатуру. Об этом "РГ" рассказали в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

"Если мы говорим про самый типовой картон - коричневые картонные коробки - они уже сейчас практически на 60% сделаны из вторичного материала, - сообщили в пресс-службе РЭО. - Макулатуру перерабатывают около 80 предприятий, расположенных в разных регионах России. Бумага перерабатывается хорошо, поэтому сбор макулатуры поможет вовлечь отходы во вторичный оборот."

Соревнование по сбору макулатуры #БумБатл начнется в среду 25 ноября. Оно проходит при содействии Минприроды и Минпросвещения с участием волонтеров ОНФ. По условиям акции ребятам надо собрать и сдать в своей школе как можно больше макулатуры и опубликовать пост в соцсетях Instagram или TikTok с хэштегом #БумБатл, а также подать заявку об участии на официальном сайте акции бумбатл.рф. Чемпионы получат возможность встретиться с популярными артистами и блогерами, их наградят призами и подарками. Отдельно будет составлен рейтинг школ, ученики которых собрали больше всего макулатуры. Соревнование продлится до конца года.

Один килограмм макулатуры стоит порядка 12 рублей, уточнили в РЭО. Она занимает около 20% объема мусорных баков. Ее вторичное использование поможет добиться цели нацпроекта "Экология" - обеспечить переработку не менее 60% твердых коммунальных отходов к 2024 году, добавили в АНО "Национальные приоритеты".

макулатура школьники
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