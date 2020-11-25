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Уникальнейшую "двойную планету" создадут Юпитер и Сатурн 21 декабря 2020 года. Событие не повторится до 2400 года

14:40 25.11.2020 Фото: pikist
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Профессор Хартиган подтвердил, что планетарный дуэт будет продолжать вырисовываться низко в западном небе примерно в течение часа после захода солнца каждый вечер.

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Последнее подобное сближение планет происходило только в период Средних веков

Астрономы всего мира вот-вот станут свидетелями чрезвычайно редкого события в ночном небе, когда Юпитер и Сатурн образуют так называемую  «двойную планету». Такое событие возможно только раз в несколько сотен лет.

В преддверии Рождества зорких звездочетов ждет настоящее угощение. Сразу после захода Солнца вечером в понедельник, 21 декабря, газовый гигант Юпитер и его «брат» Сатурн, окруженный кольцами, окажутся невероятно близко друг к другу. Последнее подобное сближение планет происходило только в период Средних веков.

Это замечательное событие предлагает любителям фотографии и астрономам-любителям чудесный способ встретить день зимнего солнцестояния. О данном событии рассказал профессор Патрик Хартиган, астроном из Университета Райса.

«Совмещения этих двух планет довольно редки, они происходят примерно раз в 20 лет. Но это соединение является исключительно редким из-за того, насколько близки будут друг к другу планеты. Чтобы это понять, нужно осознать, что последнее подобное событие было 4 марта 1226 года».

Профессор Хартиган сообщил, что с 16 по 25 декабря дуэт будет разделен расстоянием менее диаметра полной Луны.

«Вечером ближайшего сближения 21 декабря они будут выглядеть как двойная планета, разделенная лишь пятой частью диаметра полной Луны. Для большинства зрителей в телескоп каждая планета и несколько их самых больших спутников будут видны в тот же вечер в одном поле зрения».

Астрономы сходятся во мнении, что наилучшие условия для наблюдения за феноменом двойной планеты будут вблизи экватора. Однако это событие будет видно из любой точке на Земле, если позволит погода.

Профессор Хартиган подтвердил, что планетарный дуэт будет четко вырисовываться низко на западном небосклоне примерно в течение часа после захода солнца каждый вечер.

«Чем дальше на север смотрит зритель, тем меньше времени у него будет, чтобы мельком увидеть соединение, прежде чем планеты опустятся за горизонт».

Профессор Хартиган подтвердил, что планетарный дуэт будет продолжать вырисовываться низко в западном небе примерно в течение часа после захода солнца каждый вечер.

Источник: rwspace

выравнивание планет сатурн уникальное событие Юпитер
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