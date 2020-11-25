Не мужчины хотят быть Тарзанами: Психологи раскрыли главные секреты мужчин

Мужчины также могут впасть в забывчивость и не чистить зубы, которые уже пожелтели от курева. Как вы считаете – мужчины останутся равнодушными к этому факту, или начнут переживать?

Ни один мужчина не признается вам в своих сомнениях и не попросит совета, потому как считает это проявлением слабости

Мужчины, как и женщины, имеют свойство ошибаться, грустить по поводу первых морщин на лиц, и лишних жировых складок на боках. Но ни один мужчина не признается вам в своих сомнениях и не попросит совета, потому как считает это проявлением слабости.

О существовании нескольких истин, в которых мужчины вам никогда не признаются, поведали эксперты.

Он не уверен в своем теле

Мужчины могут забыть побриться и целую неделю ходить в неподобающем виде, пока не услышат, как кто-то бросит в их адрес колкую реплику «Тарзан». Посмотрит в зеркало: мама дорогая! А оттуда и правда смотрит на него горилла.

Мужчины также могут впасть в забывчивость и не чистить зубы, которые уже пожелтели от курева. Как вы считаете – мужчины останутся равнодушными к этому факту, или начнут переживать?

Да, они будут сильно переживать по поводу этих упущений, но они и виду не подадут, что с ними что-то не так. А посоветоваться не с кем, чтобы излить свои сомнения и попросить подсказки, как быть.

Мужская и женская дружба: есть ли между ними различия?

В отличие от женщин-подруг, которые могут с ног до головы обсудить всех вокруг, мужчины в своем кругу могут обсудить футбол, рыбалку, политику, работу, но никогда не станут обсуждать между собой свою личную жизнь, и в этом главное различие между мужской и женской дружбой.

Мужчине не принято делать комплименты

Так построено общество, что комплименты раздают только женщинам. А ведь в них нуждаются все – в том числе и мужчины, и люди старшего возраста, и даже дети, которые любят, чтобы их хвалили.

Мужчинам, например, очень нужны комплименты для утверждения своей значимости и дома, и на работе, и в институте. Однако мужчины не станут просить, чтобы их похвалили. Они считают это унизительным – ведь общество такого не допускает.

Мужчина тоже ощущает страх

Глава семьи должен быть опорой для домочадцев и не подавать виду, что он тоже боится, как все нормальные люди: он боится потерять работу, боится заболеть неизлечимой болезнью, он боится за своих детей, чтобы их не покусала по дороге в школу бродячая собака.

Но мужчина должен излучать уверенность, ведь он опора всей семьи, поэтому он должен даже вида не показывать, что ему страшно.

Мужчине по статусу не положено даже говорить о своем страхе.

На глазах у своей семьи, да и у всего общества, мужчина должен выглядеть бесстрашным и мужественным. На нем держится весь мир – и не меньше. Слышите, парни, это в ваших силах – землю от пожара уберечь!

Мужчины не знают, что делают женщины со своими волосами

Как часто мужчины не замечают минимальных изменений во внешности своих любимых женщин. И не потому, что мужчины невнимательны: они просто не знают, где искать изменения в женском облике. Им все равно, какая у них половинка: рыжеволосая, блондинка или брюнетка. Главное, чтобы обед был вовремя подан на стол, а в доме чтобы был порядок и уют. Только вот в чем закавыка: мужчины не станут выставлять свои требования вслух, а только подумают и промолчат. И никогда не спросят: для чего женщины так часто ходят к парикмахеру. Надо – вот и идут.

Мужчины ведь тоже идут к парикмахеру на стрижку – да чтобы не слышать обидного слова «Тарзан».

Источник: rsute.ru