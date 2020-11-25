Погода в Бердске на 25 ноября: синоптики предупредили о гололеде

Ветер переменный 2-7 м/с.

На дорогах местами гололедица. Метеорологическая обстановка: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -7, -12°С, при прояснениях до -20°С, днем: -7, -12°С.

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