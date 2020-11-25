5 возрастных кризисов, которые проходит каждый

В жизни каждого человека рано или поздно происходят кризисы, пережить которые без потерь бывает довольно-таки трудно. Узнав о них, можно подготовиться заранее, чтобы легче справляться с обстоятельствами.

В жизни каждого человека рано или поздно происходят кризисы

Эксперты в области психологии назвали основные этапы кризисов.

Первый кризис: 9-10 лет

В такой ранний период ребенок начинает осознавать истинное положение вещей, которые происходят в мире. Взрослые всеми силами стараются проявлять поддержку со стороны. У ребенка в данном возрасте начинают постепенно меняться принципы, а также возникает желание ограничить свое личное пространство.

Второй кризис: 17-25 лет

Психологи заметили, что в такой молодой период возрастают депрессивные мысли и образ жизни. Человек начинает пытаться правильно обращаться с окружающими, проявлять терпение и исключать эгоизм. В этот период важно привлекать только позитивный настрой и эмоции.

Третий кризис: 40-42 года

Этот период подразумевает обретение цели и переоценка ценностей. Кризис может стать причиной потери многих важных путей, поэтому крайне важно записывать свои последние действия. Человеку необходимо стремиться к самосовершенствованию: интуиция и внутренний голос поможет не сойти с верной дороги.

Четвертый кризис: 49-50 лет

Психологи видят сходство этого кризиса с кризисом среднего возраста. В этот период происходит полное осмысление и завершение формирования личности. Кризис подразумевает балансировку внутреннего мира.

Пятый кризис: от 50 лет

В этом периоде происходит передача знаний младшему поколению, анализ достигнутых целей и возможный поиск чего-то нового в жизни. Чтобы духовный кризис проходил спокойно и без проблем, необходимо прислушиваться к своему сердцу и следить за физическим состоянием.

Источник: rsute.ru