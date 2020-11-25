Удачные дни для закваски капусты по лунному календарю в декабре 2020 года

Квашеная капуста – одно из самых полезных и простых блюд, которое пользуется большой популярностью на протяжении многих лет

Луна влияет не только на людей и всё живое на планете, но и на вкусовые качества блюд. Квасить капусту советуют во время растущей Луны, на четвертый день. В полнолуние, новолуние и во время убывающей Луны стоит с большой осторожность относиться к приготовлению этого блюда. Данные лунные сутки могут повлиять на вкусовые качества блюда, а также на срок его хранения.

Когда лучше всего готовить квашеную капусту в 2020 году

Квашеная капуста – одно из самых полезных и простых блюд, которое пользуется большой популярностью на протяжении многих лет. Её можно заготовить в домашних условиях, но обязательно стоит уделить внимание времени квашения капусты. Астрологи утверждают, что Луна и созвездия могут повлиять на вкусовые качества блюда. Если люди решили квасить капусту и использовать лунный календарь, особое внимание стоит уделить месту нахождение Луны в знаках зодиака.

Положительно повлияют на заготовку: Стрелец, Козерог, Телец, Близнецы, Лев и Рак. Если Луна будет находиться в созвездиях данных знаков зодиака, можно начинать заниматься солением капусты.

Капуста будет очень вкусной, сочной если заквасить, когда Луна находится именно в Козероге. Одним из самых удачных дней по лунному календарю солить капусту является 4-й день растущей Луны. Поможет сделать капусту хрустящей, вкусной и нежной. Можно будет хранить ее очень долго в холодильнике или в другом тёмном месте.

Благоприятные дни по лунному календарю для соления капусты в 2020 году

Удачными получается блюдо, когда солить в мужские дни недели: четверг, вторник, или же в понедельник. Они положительно повлияют на вкусовые качества солёного овоща, сделают его нежным, сочным и вкусным. В «женские дни» стоит избегать приготовления данного блюда, капуста может быстро стать кислой и невкусной.

В ноябре удачу принесёт соление капусты в такие дни недели: 24, 25, 26, 27, 28.

В декабре овощ получится вкусным, если его заквасить: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 числа зимнего месяца. Не стоит увлекаться приготовлением блюда: 5, 6, 7, 10, 30 декабря.

Польза квашеной капусты

Квашеная капуста положительно влияет на здоровье человека. Насыщает организм полезными веществами, такими как: витамины группы А, С, РР, В, железо, магний, марганец. Овощ помогает при сильной головной боли, улучшает работу пищеварительной системы, предотвращает появление раковых клеток, повышает иммунную систему.

Благодаря своим полезным свойствам квашеная капуста препятствует преждевременному старению организма, борется с повышенным холестерином. Полезна людям, у которых есть сахарный диабет. Не советуют употреблять капусту, если в желудке повышенная кислотность.

Секреты приготовления квашеной капусты по лунному календарю

Перед тем как квасить капусту, советуют обратить внимание на ее сорт. Не все подходят для того, чтобы сделать блюдо вкусным, хрустящим. Стоит избегать ранних сортов. Они не подходят для закваски. Обращают внимание на сам кочан, он должен быть плотным. Лишь тогда вкусовые качества квашеной капусты будут хорошими.

Отлично подходят сорта: Слава, Ладлен, Сюрприз, Подарок, Меланка, Харьковская зимняя, Атрибут, Белорусская. Благодаря данным сортам капуста получается вкусной, сочной и обладает насыщенным, приятным вкусом.

Сохраняется долго, можно квасить как в бочках, так и в банках. Чтобы капуста быстро подкисла, советуют залить тёплым рассолом с добавлением на 1 литровую банку 2-х столовых ложек соли и 1 столовой ложки сахару. Капуста, приготовленная по данному рецепту, будет радовать до новогодних праздников. Добавляют морковь, чеснок, лавровый лист.

Источник: rsute.ru