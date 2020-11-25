25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Чего стоит избегать и что запрещено делать после дня Ивана Милостивого 25 ноября 2020 года

09:20 25.11.2020 Фото: pxhere.com
0

Если сегодня идет снег — зима до Введенья (4 декабря) с места не сдвинется.

% name% title
Снег покрыл землю — весна придет поздно
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Сколько дней продлится Рождественский пост в 2020 году и когда завершится?Чего стоит избегать и что запрещено делать после дня Ивана Милостивого 25 ноября 2020 годаЕщё 416 новостей

В этот день православные чтут память святого патриарха Александрийского.

Православные христиане 25 ноября чтут память патриарха Александрийского Ивана Милостивого. Иоанн родился в VI веке в семье сановника на Кипре. Рано потерял жену и детей, после чего стал аскетом. Держал строгий пост, постоянно молился и заботился о бедных. В 610 году по решению народа он стал патриархом в Александрии.

Взойдя на престол, Иоанн сосчитал всех нищих в Александрии и раздал им все свое имущество. Каждый день им давали бесплатную еду. Сам патриарх еженедельно раздавал милостыню и принимал нуждающихся, оказывал помощь больным. За свои благодеяния он получил прозвище «Милостивый».

Традиции 25 ноября

На Руси в эти дни заканчивались свадебные недели. Девушкам и юношам, не встретившим суженых, приходилось ждать конца зимы. Следующие браки заключали на Масленицу или на Красную горку.

В некоторых районах на Ивана Милостивого старались дарить подарки, это считалось доброй приметой. Оттого праздник также называли Днем подарков.

Приметы 25 ноября

Суди декабрь по Иоанну;

Снег покрыл землю — весна придет поздно;

Если на Ивана Милостивого идет дождь, в течение семи дней наступит оттепель, а до февраля будет сыро и влажно;

Если снег — зима до Введенья (4 декабря) с места не сдвинется.

Источник: 5-tv.ru

25 ноября 2020 запреты Иван Милостивый приметы традиции
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Планируете соблюдать Рождественский пост?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько дней продлится Рождественский пост в 2020 году и когда завершится?
10:20 25-11-2020
Сколько дней продлится Рождественский пост в 2020 году и когда завершится?
Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Светлана Обидина
10:19 25-11-2020
Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Светлана Обидина
Какие люди мешают выйти на плато по коронавирусу, назвал врач
10:15 25-11-2020
Какие люди мешают выйти на плато по коронавирусу, назвал врач
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске
10:13 25-11-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске
Военные Азербайджана вошли в оставленный Арменией Кельбаджарский район
10:00 25-11-2020
Военные Азербайджана вошли в оставленный Арменией Кельбаджарский район
Израильская армия атаковала сирийских военных около Дамаска
09:58 25-11-2020
Израильская армия атаковала сирийских военных около Дамаска
Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на декабрь 2020 года: Когда совершать важные сделки и начинать дела
09:50 25-11-2020
Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на декабрь 2020 года: Когда совершать важные сделки и начинать дела
Отвергли заявление об "изгнании" их эсминца из залива Петра Великого США
09:48 25-11-2020
Отвергли заявление об
Перенесшие COVID-19 сообщили о новых последствиях болезни
09:45 25-11-2020
Перенесшие COVID-19 сообщили о новых последствиях болезни
Не знаете, как правильно воспользоваться материнским капиталом? АН «Атлас» поможет
09:44 25-11-2020
Не знаете, как правильно воспользоваться материнским капиталом? АН «Атлас» поможет