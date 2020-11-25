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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 ноября 2020 в России и мире

07:40 25.11.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Список праздников России и мира 25 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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25 ноября 1735 года был отлит "Царь-колокол"

• Праздник иконы Божией Матери «Милостивая»
• День смотрения по сторонам
• День расплывных лиц

• Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence Against Women)
• День российского военного миротворца
• День Олонхо в Якутии
• День учителя - Индонезия
• День железнодорожника - Польша
• День памяти короля - Таиланд
• Кадрин день (Кадрипяев) - Эстония
• День независимости - Суринам
• День благодарения - Остров Норфолк
• День эвакуации в Нью-Йорке (Evacuation Day - New York) - США
• День парфе (National Parfait Day) - США
• День регби (National Rugby Day) - США
• День государственности - Босния и Герцеговина
• День семейных опекунов (National Family Caregivers Day) - США
• Именины у Александра, Арсакия, Афанасия, Ахии, Бориса, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Льва, Матфея, Николая, Нила, Степана, Елизаветы, Екатерины
• Иван Милостивый (Иван Снежный)

Важные даты

1735 – отлит Царь-колокол.
1783 – последние британские войска покинули Нью-Йорк после завершения Войны за независимость США.
1795 – в день именин Екатерины II последний польский король и великий князь литовский Станислав Август Понятовский отрёкся от престола и тем самым завершил третий раздел Речи Посполитой.
1819 – российский император Александр I направил Указ Сенату учредить должность главного директора и назначить на неё П. П. Коновницына.
1867 – Альфред Нобель запатентовал динамит.
1917 – начало выборов в Учредительное собрание.
1917 – начало выборов в Учредительное собрание.

1940 - первый полёт бомбардировщика Де Хевилленд Москито.
1946 – официальная дата основания Московского физико-технического института.
1993 – одна из самых жестоких бандитских разборок начала 1990-х годов – расстрел в клубе завода «Рязсельмаш» города Рязань. Погибли 8, ранены 9 человек. Организатор расстрела – Слоновская ОПГ.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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