Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 ноября 2020 в России и мире

25 ноября 1735 года был отлит "Царь-колокол"

• Праздник иконы Божией Матери «Милостивая»

• День смотрения по сторонам

• День расплывных лиц



• Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence Against Women)• День российского военного миротворца• День Олонхо в Якутии• День учителя - Индонезия• День железнодорожника - Польша• День памяти короля - Таиланд• Кадрин день (Кадрипяев) - Эстония• День независимости - Суринам• День благодарения - Остров Норфолк• День эвакуации в Нью-Йорке (Evacuation Day - New York) - США• День парфе (National Parfait Day) - США• День регби (National Rugby Day) - США• День государственности - Босния и Герцеговина• День семейных опекунов (National Family Caregivers Day) - США• Именины у Александра, Арсакия, Афанасия, Ахии, Бориса, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Льва, Матфея, Николая, Нила, Степана, Елизаветы, Екатерины• Иван Милостивый (Иван Снежный)

Важные даты

1735 – отлит Царь-колокол.

1783 – последние британские войска покинули Нью-Йорк после завершения Войны за независимость США.

1795 – в день именин Екатерины II последний польский король и великий князь литовский Станислав Август Понятовский отрёкся от престола и тем самым завершил третий раздел Речи Посполитой.

1819 – российский император Александр I направил Указ Сенату учредить должность главного директора и назначить на неё П. П. Коновницына.

1867 – Альфред Нобель запатентовал динамит.

1917 – начало выборов в Учредительное собрание.

1940 - первый полёт бомбардировщика Де Хевилленд Москито.1946 – официальная дата основания Московского физико-технического института.1993 – одна из самых жестоких бандитских разборок начала 1990-х годов – расстрел в клубе завода «Рязсельмаш» города Рязань. Погибли 8, ранены 9 человек. Организатор расстрела – Слоновская ОПГ.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend