Сильная молитва святителю Иоанну Милостивому на достаток и сохранение материальной стабильности в день памяти 25 ноября 2020 года

Молитва святителю Иоанну Милостивому

Молитва святителю Иоанну Милостивому

День памяти 12/25 ноября

Святой Иоанн жил в VI–VII веках на острове Кипр. Потеряв жену и детей, он принял монашеский постриг и посвятил свою жизнь служению ближним, непрестанной молитве и строгому посту. За его милосердие и благочестивую помощь всем нуждающимся святой вскоре получил прозвание «Милостивый». Некоторое время спустя святой Иоанн был поставлен на должность Патриарха Александрии. Используя свое положение, святой продолжал заботиться о неимущих и обездоленных – по его приказанию все бедняки Александрии каждый день получали питание. Святой Патрирх не оставлял без внимания ни одного обращение к нему простого люда, сам раздавал милостыню и заботился о больных.

Святому Иоанну Милостивому возносят молитвы об обретении достатка и сохранении материальной стабильности.

Молитва

Святителю Божий Иоанне, милостивый защитниче сирых и сущих в напастех! К тебе прибегаем и тебе молимся, яко скорому покровителю всех ищущих от Бога утешения в бедах и скорбех. Hе престай, моляся ко Господу о всех с верою притекающих к тебе! Ты, преисполнен сый Христовы любви и благости, явился еси яко чудный чертог добродетели милосердия и стяжал еси себе имя «милостивый». Ты был еси яко река, непрестанно текущая щедрыми милостьми и всех жаждущих обильно напаяющая. Веруем, яко по переселении от земли на небо, усугубися в тебе дар благодати сея и яко соделался еси неисчерпаемый сосуд всякия благостыни. Сотвори убо твоим ходатайством и заступлением пред Богом «всякия утехи», да вси, прибегающий к тебе, обретают мир и безмятежие: даруй им утешение в печалех временных и пособие в нуждах житейских, всели в них надежду вечнаго упокоения во Царствии Небеснем. В житии твоем на земли ты был еси пристанище всем сущим во всякой беде и нужде, обидимым и недугующим, и ни един от притекавших к тебе и просивших у тебе милости лишен бысть твоея благостыни. Тожде и ныне, царствуя со Христом на Небеси, яви всем покланяющимся пред честною твоею иконою и молящимся о помощи и заступлении. Не точию сам ты творил еси милость безпомощным, но и сердца других воздвигал еси ко утешению немощных и ко призрению убогих. Подвигни убо и ныне сердца верных к заступлению сирых, ко утешению скорбящих и успокоению неимущих. Да не оскудевают в них дары милости, паче же да вселится в них и в дому сем, призревающем страждущих, мир и радость о Дуxе Святе, во славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, во веки веков. Аминь.

Источник: religion.wikireading.ru