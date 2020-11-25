Какая индексация пенсий запланирована: Что изменится в жизни пенсионеров с 1 января 2021 года

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии.

Социальная пенсия повышается также ежегодно

На этой неделе парламентарии рассмотрят законопроект о бюджете Пенсионного фонда. Какая индексация пенсий запланирована?

На этой неделе в Госдуме обсудят сразу несколько законопроектов, которые окажут влияние на жизнь пенсионеров в 2021 году. Какие новшества ожидают граждан старшего возраста, Парламентская газета рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

- Елена Васильевна, на этой неделе Госдума рассмотрит два важных законопроекта — о федеральном бюджете на следующую трехлетку и о бюджете Пенсионного фонда. Какие индексации пенсий запланированы в следующем году?

- Напомню, по действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. Причем это почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-3,8 процента. То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей.

Наряду с пенсиями многие, в частности ветераны боевых действий, инвалиды всех категорий, получают ежемесячные денежные выплаты — они будут повышены с 1 февраля. Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8 процента.

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия повышается также ежегодно — на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Пока это 2,6 процента, но показатель еще может быть скорректирован.

- Федерация независимых профсоюзов России обратилась в Правительство с предложением исключить накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования. А при рассмотрении в Госдуме в первом чтении законопроекта о заморозке накопительной части замглавы Минфина Антон Дроздов рассказал, что инициатива, предполагающая реформу этой системы, может быть внесена в Правительство и в парламент уже в следующем году. Почему назрела такая необходимость?

- Институт накопительных пенсий, на мой взгляд, пока не совсем урегулирован. Да, есть закон о накопительных пенсиях, но отчисления в системе обязательного пенсионного страхования на накопительные счета не осуществляются — с 2014 года проводится так называемая заморозка. Сейчас на рассмотрении Госдумы действительно находится законопроект, предлагающий продлить такую заморозку и на 2023 год. Думаю, это решение будет поддержано, однако делать это до бесконечности нельзя. Тема находится на контроле Правительства, уже предлагалось несколько вариантов решения проблемы, но окончательного алгоритма не выработано. Мое мнение, что накопительная пенсия все же должна быть не в рамках обязательной пенсионной системы, а либо добровольной, либо корпоративной.

- Расширяя меры поддержки пожилых людей, власти заботятся не только о материальной составляющей. Почему вообще этой теме сейчас уделяется такое внимание?

- Наше общество — не только в России, но и во всем мире — стареет. Ежегодно людей старше 60 лет становится все больше. Если сегодня ООН насчитывает около миллиарда человек такого возраста (это около 13 процентов населения всего земного шара), то к 2050 году, по прогнозу, их станет в два раза больше. Это изменяет отношение общества к пожилым людям. Любая страна, и наша в том числе, заинтересована, чтобы они как можно дольше были здоровы, обеспечены, вели активный образ жизни.

Пожилой возраст — это замечательный возраст, когда дети выросли, карьера завершена, пришло время, когда жизнь можно посвятить себе и своим забытым мечтам.

С моей точки зрения, пожилой возраст — это замечательный возраст, когда дети выросли, карьера завершена, пришло время, когда жизнь можно посвятить себе и своим забытым мечтам.

Однако перспектива остаться не у дел, стать обузой, потерять возможность самореализации беспокоит многих — и здесь важно вовлечь пожилых людей в любую сферу деятельности. Близкие могут подключить их к заботе о внуках, правнуках, а государству надо постараться вовлечь их в активную общественную и социальную жизнь.

Главная задача — помочь избежать изоляции, которая так волнует людей, выходящих на пенсию.

- Какие меры принимаются для этого на государственном уровне?

- Еще в 2016 году была разработана и сейчас реализуется Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения. Она предполагает работу в двух направлениях. С одной стороны, важно как можно дольше поддерживать наших пенсионеров в активном состоянии, то есть чтобы они могли сами о себе заботиться, были заняты, чувствовали себя востребованными, нужными обществу. С другой — надо развивать стационарное обслуживание и стационарозамещающие технологии, чтобы людям, подошедшим к рубежу, после которого сами заботиться о себе не могут, было по-прежнему комфортно жить.

Эти вопросы нашли свое отражение и в национальных проектах, в частности в рамках нацпроекта «Демография» разработан федеральный проект «Старшее поколение». Он предусматривает увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с помощью вовлечения граждан в общественно-политическую жизнь; организацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию россиян предпенсионного возраста. Еще одна задача — содействие в приведении региональных организаций соцобслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидация очередей в них; развитие стационарозамещающих технологий; создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Практически во всех регионах есть собственные программы по работе с гражданами старшего поколения. Например, во многих субъектах развивается новое движение — «Серебряное волонтерство», в рамках которого пожилые люди занимаются добровольчеством, помогают другим гражданам…

Мы должны сделать так, чтобы люди жили не просто дольше, а могли оставаться активными, не страдали от одиночества и могли реализовать себя. Чтобы жизнь пожилого человека или имеющего ограничения по здоровью была насыщенной и разнообразной.

- А какая помощь оказывается тем, кто все-таки из-за возраста или проблем со здоровьем не может жить самостоятельно?

- Когда возраст или болезни все же берут свое, люди начинают нуждаться в эпизодической либо постоянной посторонней помощи. В нашей стране уже третий год ведется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. В настоящее время в проекте участвуют 18 регионов, а с 2022 года к нему должны подключиться все субъекты Федерации. Система станет важнейшим элементом помощи людям, нуждающимся в посторонней помощи.

Долгое время социальное обслуживание в нашей стране было направлено только на оказание отдельных социальных услуг. В рамках этого проекта отрабатываются новые сервисы и технологии долговременного ухода, выстраиваются более эффективные механизмы выявления нуждающихся в помощи, совершенствуется перечень критериев нуждаемости, разрабатываются нормативно-правовые акты, развиваются стационарозамещающие технологии.

В нашей стране уже третий год ведется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода

Например, перед исполнительной властью стоит задача своевременно выявлять граждан, нуждающихся в помощи органов соцобслуживания, ведь далеко не все обращаются за ней сами. Для этого привлекаются различные «источники информации» — от почтальонов, разносящих пенсию, до врачей, которые, оказывая помощь пациенту старшего возраста, видят, что все же заботиться о себе самостоятельно этот человек больше не может.

Все сведения передаются в службу социальной защиты. Со своей стороны, соцработники проводят обследование этого человека и берут его на учет, для того чтобы в случае необходимости своевременно оказать помощь.

Причем подчеркну: система долговременного ухода подразумевает оказание именно того вида помощи, в котором нуждается человек, и здесь могут быть разные варианты — возможно, ему нужна сиделка на несколько часов, возможно, достаточно будет просто «курьерской помощи» — принести продукты, лекарства, кому-то помочь по хозяйству.

Изучая опыт регионов-пилотников, мы отмечаем: при правильно организованном межведомственном взаимодействии повышается оперативность оказания социальной и медпомощи, улучшается ее качество; создается система поддержки семей, осуществляющих уход за своими родственниками; серьезно снижается нагрузка на стационары.

Бывает и так, что соцработники видят: жить самостоятельно пожилой человек уже не может. Один из вариантов в этом случае — помещение его в дом-интернат. Система стационаров в настоящее время также переживает коренные изменения, в том числе уменьшается количество подопечных на одного работника: если раньше было 15-25 человек, то сейчас не более восьми.

Хотя, конечно, для пожилого человека, привыкшего жить дома, переезд в стационар — сильнейший стресс. Поэтому очень многие пенсионеры, нуждающиеся в помощи, уезжать в дом-интернат не хотят. Потому все популярнее становятся стационарозамещающие формы обслуживания, например приемные семьи для пожилых людей.

- И что подразумевает эта форма?

- Это относительно новый институт, действующий уже более чем в половине российских регионов. Пожилой человек или инвалид, который по состоянию здоровья не может жить самостоятельно, нуждается в постоянном постороннем уходе и не хочет покидать свой дом и переезжать на постоянное место жительства в стационарное учреждение (дом-интернат), может остаться в приемной семье, то есть у людей, которые готовы его принять, чтобы о нем заботиться. Причем не важно, заберет ли эта семья человека к себе в дом или придет к нему…

Договор заключают три стороны: сам пожилой человек или инвалид, нуждающийся в постоянном постороннем уходе, представитель семьи, которая его принимает для проживания, и орган исполнительной власти (как правило, центр социальной защиты населения), который обеспечивает контроль за тем, чтобы этому пожилому человеку в новой семье было комфортно, чтобы его не обижали, чтобы он не был ущемлен. Также центр обеспечивает финансовую поддержку семьи — за счет средств региональных бюджетов.

- Какие материальные взаимоотношения между ними?

- Тот человек, который приходит в семью, точно так же, как если бы он жил в социальном учреждении, отдает этой семье порядка 75 процентов своих доходов — на питание, одежду, лекарства.

Семья, принимающая человека, получает от региональной администрации компенсацию, то есть своего рода заработную плату за то, что ухаживает за этим человеком. Как правило, размер компенсации привязывается к МРОТ — в зависимости от финансовых возможностей региона.

- Много ли таких приемных семей у нас в стране?

- Пока что эта форма только развивается, причем в большей мере в сельской местности. В некоторых регионах в процессе задействовано 100 семей, где-то больше, где-то меньше… Очень надеемся, что процесс и дальше будет идти поступательно, так как любому человеку уютнее и комфортнее жить в тех условиях, где он провел всю жизнь. Пока что институт приемной семьи регулируется региональными законами, однако наш комитет держит эту тему на контроле. В случае необходимости готовы оперативно подготовить поправки и в федеральное законодательство.

- Какую помощь государство готово оказать родственникам, которые заботятся о пожилом человеке, нуждающемся в постоянном уходе?

- Здесь важно избавить их от эмоционального выгорания, сохранить возможность полноценной жизни. Развиваются школы ухода, позволяющие повысить компетенции родственного ухода, развиваются пункты проката, потому что не сразу человек, нуждающийся в средствах реабилитации, может их получить. Очень интересна и полезна внедряемая технология «центры дневного пребывания», в которых занимаются пожилые и инвалиды в течение рабочего дня, позволяя членам семьи работать, а самим посетителям справиться с различными функциональными нарушениями.