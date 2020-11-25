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Почему в России принято издеваться над покойниками?

08:23 25.11.2020
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В европейских странах только 4–5% умерших направляются на вскрытие для выяснения причин смерти. В России — внимание! — до 70%...!

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Вершинин:

Почему в России принято издеваться над покойниками? Навеяло сегодняшней статьёй про захоронение "ковидных" трупов... Да, да, именно у нас в стране принято вскрывать покойников в морге при всяком сомнительном случае или даже просто без повода, ведь за каждое вскрытие государство платит БСМЭ порядка 20 тыс. рублей. Не обходится здесь и без криминальной составляющей (изъятие органов и тканей), что встречается, но реже. Мало того, что сейчас стали не по-человечески хоронить якобы "ковидных" больных, так сама процедура вскрытия проходит, в большинстве случаев, самым ужаснейшим способом. Извиняюсь за подробности, но процедура ужасна, а для многих даже кощунственна. Не всех, конечно, так дотошно препарируют - чаще всего на уровне «располосовал, посмотрел и зашил», но факт есть факт. Но зачем это нужно, если достаточно запросить медицинскую карту человека? В европейских странах только 4–5% умерших направляются на вскрытие для выяснения причин смерти. В России — внимание! — до 70%...! Что может способствовать этому явно коррупционному действу? Не наше ли россиянское безразличие, безграничная вера и доверие "царю-батюшке" и властям, которые там знают и сделают всё лучше нас и за нас? Так вот и оценивается у нас жизнь и посмертная память человека и мы привыкли и привыкаем до сих пор. В нас нет борьбы за свое счастливое будущее. Негодяям и коррупционерам всё сходит с рук. Мы прощаем, обнуляем, ждем с неба манны небесной. "Жареный петух" - это наше всё, но он всегда запаздывает из-за родных безграничных просторов...

вскрытие. коронавирус тело
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