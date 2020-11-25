Принять на черный день: бюджет на трехлетку прошел второе чтение

Нижняя палата парламента поддержала распределение 1,5 трлн рублей в 2021 году, 929,4 млрд рублей в 2022 году и 1,052 трлн рублей в 2023 году.

Нижняя палата парламента поддержала распределение 1,5 трлн рублей в 2021 году, 929,4 млрд рублей в 2022 году и 1,052 трлн рублей в 2023 году.

Вячеслав Володин: поправки ко второму чтению бюджета решают задачи повышения уровня жизни граждан, развития регионов. Это результат работы над проектом закона в комитетах, фракциях, нашей совместной работы с Правительством

Председатель Госдумы отметил, что к третьему чтению закона депутаты готовят проект Постановления, в нем будут зафиксированы вопросы, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета – в первую очередь, это касается выравнивания бюджетной обеспеченности регионов.

«На этой неделе Государственная Дума завершает работу над законом о федеральном бюджете на 2021 – 2023 годы. Сегодня проект бюджета был принят во втором чтении, - сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. – К бюджету поступило 876 поправок от депутатов, сенаторов и Правительства. Из них принято 669, все они - результат работы над проектом закона в комитетах, фракциях, нашей совместной работы с Правительством и решают задачи повышения уровня жизни граждан, развития регионов».

«В частности, поправками ко второму чтению распределены средства на финансовое обеспечение Общенационального плана по восстановлению экономики. В 2021 году эта сумма составит 638,9 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут, например, на сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях за счет реализации кредитной программы поддержки организаций (421,2 млрд рублей в 2021 году). На снижение ставки по ипотечным жилищным кредитам, в том числе, на субсидирование ипотеки на новостройки под 6,5% - в 2021 году на эти цели будет направлено 12,6 миллиардов рублей, а в 2022 и 2023 годах сумму планируется увеличить почти вдвое», - отметил Вячеслав Володин.

«От доступности и качества здравоохранения напрямую зависит уровень жизни людей, поэтому ряд поправок касается именно этой сферы. 17,8 миллиардов рублей в 2021 году будет направлено на строительство, модернизацию и капремонт медучреждений инфекционного профиля. На модернизацию первичного звена здравоохранения предусмотрено 90 миллиардов рублей», - добавил спикер Госдумы.

«Поправки депутатов также решают ряд важнейших для повышения уровня жизни, благополучия граждан вопросов – создания комфортной городской среды, обеспечения занятости в шахтерских городах и поселках, доступности авиаперевозок, реконструкции и капремонта детских школ искусств, домов культуры в малых городах и спортзалов в сельских школах», - сказал Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что поддержка регионов была для депутатов одним из приоритетных направлений работы над бюджетом. «В рамках Трехсторонней комиссии ко второму чтению по регионам распределены межбюджетные трансферты на 1 триллион 387 миллиардов рублей. В том числе, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 718,3 миллиарда рублей. На частичную компенсацию дополнительного повышения оплаты труда работников бюджетной сферы – 90 миллиардов. Распределены субсидии на горячее питание в школах, выплаты за классное руководство. 100 миллиардов рублей зарезервированы на оказание регионам нецелевой финансовой помощи при ухудшении экономической ситуации и падении налоговых и неналоговых доходов. В целом, с учетом субсидий, которые были распределены в первом чтении, региональным бюджетам распределено межбюджетных трансфертов на 2 триллиона 717 миллиардов рублей – 95% от всего объема бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в 2021 году. Это позволит регионам уже сейчас планировать свои расходы, а значит – сделать их более эффективными», - сказал Председатель Госдумы.

Вячеслав Володин добавил, что «тема поддержки регионов будет продолжена в Постановлении Госдумы к третьему чтению, над которым сейчас работают депутаты. Там будут зафиксированы задачи, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета. Речь идет о продолжении работы по сокращению разрыва в бюджетной обеспеченности субъектов РФ, особого внимания требуют регионы с высокой естественной убылью населения. А дополнительные доходы бюджета мы предлагаем направить на развитие городского общественного транспорта, расширение программы сельской ипотеки».