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Думский комитет высказался за поддержку регионов и бизнеса

09:01 25.11.2020 Фото: РИА
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Субъектам Федерации также дается на постоянной основе право на превышение верхнего предела бюджетного дефицита на размер депозитов, направленных на расходы.

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Субъектам Федерации также дается на постоянной основе право на превышение верхнего предела бюджетного дефицита на размер депозитов, направленных на расходы.

Вячеслав Володин: продление сроков бюджетных кредитов до 240 дней позволит регионам снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики, поддержку граждан и бизнеса

Государственная Дума приняла во втором чтении проект закона «О внесении изменений в статью 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации». Законопроект внесли В.В.Володин и А.М.Макаров.

«Сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении проект закона, который станет важной мерой поддержки регионов в период пандемии, - сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. - Речь идет о продлении со 180 до 240 дней срока предоставления бюджетных кредитов. В прошлую сессию в качестве антикризисной меры мы увеличили срок выдачи бюджетных кредитов с трех месяцев до полугода. Это решение показало свою эффективность, и теперь срок будет продлен почти до года».

Вячеслав Володин отметил, что «законопроект подготовлен по поручению Президента. Он позволит регионам отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики и решение первоочередных задач».

Он добавил, что во втором чтении законопроекта депутаты приняли ряд важных поправок.

«В частности, все сэкономленные субъектом Федерации средства не уйдут обратно в федеральный бюджет, а останутся у региона при условии их направления на реализацию нацпроектов, - сказал Председатель Госдумы. - Еще одна поправка позволит обеспечить в текущем году за счет бюджетных кредитов под 0,1% рефинансирование задолженности регионов по казначейским кредитам со сроком погашения до 1 июля 2021 года. Тогда субъектам Федерации не придется в конце года занимать в коммерческих банках, чтобы погасить казначейские кредиты.

Также до конца 2020 года приостанавливается положение Бюджетного кодекса о взыскании непогашенной задолженности по казначейским кредитам за счет отчислений налогов и сборов. Это будет означать, что на регионы не будут наложены санкции за формально просроченную задолженность.

Кроме того, будет сдвинут предельный срок погашения казначейских кредитов с 25 ноября на 15 декабря. Это позволит регионам качественнее планировать исполнение своих бюджетов.

Продлена на 2021 год возможность оказывать финансовую поддержку компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые пострадали в период пандемии.

Субъектам Федерации также дается на постоянной основе право на превышение верхнего предела бюджетного дефицита на размер депозитов, направленных на расходы. Это была просьба регионов, которые смогут использовать средства, накопленные ранее на депозитах, даже в случае превышения порога дефицита. Такое решение особенно важно сейчас, когда из-за пандемии региональные доходы снижаются».

кредит нацпроект поддержка бизнеса
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